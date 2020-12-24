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Merkez Bankası Aralık ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Vatandaşlar, Merkez Bankası'nın Aralık ayı PPK toplantısını ilgiyle bekliyor. Merkez Bankası'nın faaliyet takvimine göre, Para Politikaları Kurulu Aralık ayı toplantısı yarın yapılacak. Kasım ayında merkez bankası politika faiz oranını olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? PPK merkez bankası Aralık'ta ne zaman, saat kaçta toplanacak? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

24 Aralık 2020 Perşembe 00:28
Merkez Bankası Aralık ayı PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Aralık ayı faiz kararını acilen bekliyor gündemde yer alan konular arasında olmaktadır. Bu toplantı, Merkez Bankası'nın 2020 yılında gerçekleştirdiği son toplantıdır. İç piyasa odaklı toplantı yarın yapılacaktır. Peki merkez bankasının faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası PPK Aralık ayında ne zaman toplanacak? Soruları merak içerisinde araştırılıyor.

Merkez Bankası aralık ayı toplantısı saat kaçta?

PPK'nın bu yılki son toplantısı 24 Aralık'ta yapılacak. Faiz oranlarıyla ilgili yeni karar, PPK toplantısında kamuoyuna açıklanacak. Merkez Bankası toplantısı yarın saat 10:00'da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak. Toplantıda alınan kararlar aynı gün saat 14:00'te kamuoyuna açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısıyla alakalı AA Finans’ın beklenti anketini geçen günler açıklanmıştı. Hemen hemen tüm ekonomistler faiz oranında artış öngörürken beklentilerin medyanı 150 baz puan oldu. Ankete katılan ekonomistler, faiz oranlarında bir artış öngörüyor.

24 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına ilişkin AA Finans piyasa beklentileri anketi 21 ekonomistin katılımıyla sona erdi.

Sonuç olarak 21 ekonomistin neredeyse tamamı haftalık repo faizinde (politika faizi) artış olabileceğini belirtti. 2 iktisatçı faiz değişikliği beklemiyor, 19 iktisatçı ise 75 baz puanlık artışla 200 baz puana çıkılabileceğini belirtti.

Ekonomistlerin Aralık ayında faiz beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu. Geçen ay yapılan bir toplantıda faiz oranı %10.25'ten %15'e yükseltilmiş ve tüm fonlamanın bu oranda olacağı kaydedilmişti.

Merkez Bankası'nın son faiz kararı nasıldı?

Faiz oranlarına ilişkin Merkez Bankası toplantısı 19 Kasım'da yapıldı. Karar, Para Politikası Kurulu toplantısından sonra 14:00’da netlik kazandı. Merkez bankası %15 politika faiz oranı açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) repo faizini haftalık 475 baz puan artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre haftalık repo faizi %10,25'ten %15,00'e yükseldi.

Eylül ayında herhangi bir değişiklik beklenmemesine ve önceki iki toplantıda sürpriz kararlar alınmasına rağmen TCMB, faiz oranını 200 baz puan artırarak Ekim toplantısında beklenen artışa rağmen herhangi bir değişiklik yapmadı.

Merkez Bankası Beklenti Anketi'nde enflasyon beklentileri yıl sonunda %12,47, 12 ayda %10,77 ve 24 ayda %9,20 seviyesinde bulunuyor.

TCMB enflasyon beklentileri bu yıl sonunda %12,1 ve 2021 sonunda %9,4'tür.

TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %11,89 olarak duyurdu. TCMB’nin bir sonraki toplantısı 24 Aralık tarihinde düzenlenecek.



Son Güncelleme: 24.12.2020 00:28
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Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıToplantıPPK
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