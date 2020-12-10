Merkez Bankası Aralık ayı PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Daha önceki bir tarihte sene içinde gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu toplantılarını duyuran Merkez Bankası’nın, Aralık ayı Para Politikaları Kurulu toplantısı için heyecanlı bekleyiş başladı.

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak?

2020 senesinin son PPK toplantısı Aralık ayının son Perşembe gününde gerçekleştirilecektir. Yenikararının belirleneceği ve ardından vatandaşlar ile paylaşılacağı toplantı 24 Aralık günü saat 10.00’da başlayacak. ToplantıyaBaşkanı Naci Ağbal başkanlık edecek. Yapılan toplantı sonrasında saat 14.00’da ise kararlar açıklanmaya başlayacak.

Merkez Bankası son faiz kararı

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı en son 19 Kasım tarihinde gerçekleştirildi. Bu toplantı ardından haftalık repo faizinin 475 baz puan artırılması karar verilmişti. Haftalık repo faizi yüzde 10,25 seviyesinden yüzde 15,00 seviyesine çıkarılmıştı.

Diğer yandan Merkez Bankası Beklenti Anketi kapsamında enflasyon beklentisi sene sonu için yüzde 12,47, 12 ay sonrası için yüzde 10,77 ve 24 ay sonrası için ise yüzde 9,20 oranında ifade ediliyor. TCMB tarafından yapılan enflasyon beklentisinin ise sene sonu için yüzde 12,1, 2021 senesinin sonu için ise yüzde 9,4 seviyesinde olduğu görülüyor.