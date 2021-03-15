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Merkez Bankası altın mevcudunda yükselişe geçti!

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz yıl 34.4 milyar lira kar ettiği altında mevcudun 319.7 milyar liraya yükseldiği bildirildi.

15 Mart 2021 Pazartesi 14:28
Merkez Bankası altın mevcudunda yükselişe geçti!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2020 yılının son günü sona eren 89'uncu hesap dönemiyle ilgili bilanço Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Son bilanço rakamlarında göre ise TCMB'nin 2020 yılında altından 34 milyar 497,9 milyon lira tutarında dönem karı elde ettiği görüldü.

2020 yılının sonundan itibaren bankanın bilanço kayıtlarında aktif toplamın yaklaşık 1 trilyon 243 milyar 995,3 milyon lira olarak kaydedildiği belirtilirken aynı dönem içerisinde altında yapılan mevcudun da 319 milyar 703 milyon lira olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Remi Gazete'de yayımlanan raporda ayrıca bankanın ihtiyat akçesi ile ilgili tutarların yaklaşık olarak 5 milyar 910 milyon TL düzeylerinde gerçekleştiği belirtildi.



Son Güncelleme: 15.03.2021 14:28
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Merkez BankasıAltın MevcuduAltın Karı2020 Yılı Bilaçosu
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