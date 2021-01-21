Merkez Bankası 2021 yılının ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılı Ocak ayı ilk Para Politikası Kurul (PPK) toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada ise yılın ilk faiz kararı belli oldu.

Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin bir haftalık vadeli repoda faiz oranının yüzde 17 oranında sabit kalınmasına karar verildiği yönünde yapılan açıklamada sıkı para politikasının duruşunun bundan sonraki süreçte kararlılıkla bir müddet devam edeceği kaydedildi.

TCMB'ye Başkan olarak getirilen Naci Ağbal’ın göreve gelmesi sonrası yapılan ilk toplantıda faiz artışı 475 baz, ikinci toplantıda da 200 baz puan arttırılmıştı. İki toplantı sonrası toplamda 675 baz oranlı bir faiz artışına giden Merkez Bankası politika faizini ise yüzde 10.25’ten, yüzde 17 seviyesine çekilmesine karar vermişti. Son PPK toplantısında ise politika faizi aynı oranda sabit tutuldu.