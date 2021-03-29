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Mercan Kimya halka arz ne zaman? Mercan Kimya borsaya ne zaman çıkacak?

Son dönemlerde birçok firma halka arz edilmeye başlandı. Vatandaşlarımız Mercan Kimya firmasının ne zaman halka arz edileceğini merak ediyor. Mercan Kimya borsaya girdi mi, Mercan Kimya borsa kodu nedir, Mercan Kimya ne zaman borsaya çıkıyor sorularının yanıtları belli oldu.

29 Mart 2021 Pazartesi 16:05
Mercan Kimya halka arz ne zaman? Mercan Kimya borsaya ne zaman çıkacak?
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Mercan Kimya adlı firma çok yakında halka arz edilecek. Son dönemlerde birçok firma halka arz edilmeye başlandı. Vatandaşlarımız Mercan Kimya firmasının ne zaman halka arz edileceğini merak ediyor. Mercan Kimya borsaya girdi mi, Mercan Kimya borsa kodu nedir, Mercan Kimya ne zaman borsaya çıkıyor sorularının yanıtları belli oldu.

Borsada yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımız halka arz olan firmaları araştırıyor. Halka arz olacak firmalardan biri de Mercan Kimya olarak dikkat çekiyor. Mercan Kimya, parafin, stearik asit, vazelin, Fizik Tedavi Parafini ve Polietilen Wax üretmektedir.

Mercan Kimya çok yakın zamanda halka arz edilecek. Firma kendi resmi intenet sitesinden izahname yayınlamaya başladı. Mercan Kimya’nın Nisan veya Mayısıs aylarında halka arz edilmesi bekleniyor. Borsada lot sayısı 20 milyon olarak belirlendi. Fiyatlar değişken olurken ek satış yapılmayacak. Mercan Kimya MERCN kodu ile borsaya çıkacak.



Son Güncelleme: 29.03.2021 16:05
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Anahtar Kelimeler:
BorsaMercan Kimya
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