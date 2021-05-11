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Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?

Mercan Kimya Türkiye'nin ilk parafin üreten firmasıdır. Mercan Kimya A.Ş halka arz edecek. Yatırımcılar şimdiden merak etmektedir. Mercan Kimya halka ne zaman arz edecek? Mercan Kimya halk arz edeceği konuları detayları ile birlikte haberimizde yer verdik...

11 Mayıs 2021 Salı 16:20
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
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Mercan kimya halka ne zaman arz edilecek?

Türkiye’nin ilk parafin üreten firması Mercan Kimya Denizli’de 1977 tarihinde kuruldu. Mercan Kimya A.Ş Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yaparak halka arz talebi onaylandı. 20.000 metrekare arazi üzerine konuşlanmış Mercan Kimya halka arz ediliyor. 

20-21 Mayıs tarihlerinde 20 milyon TL payı 2 iş günü zamanı ile satışa sunacaktır. Şirket tarafından açıklanan sermayenin 45.000.000 TL’den 65.000.000 TL’ye artması ile 20.000.000 TL nominal değerler payları halka arz edilecek.

Mercan Kimya hakkında

Mercan Kimya 1977 yılında kurulmuş olup Türkiye’nin ilk parafin üreten firması olmaya layık görülmüştür. Ana faaliyet konusu emülsiyon, parafin, vazelin, likit parafin üretmek, almak ve satış yapmaktır. Mercan Kimya’nın 3 grup şirketi bulunmaktadır. Bu firmalardan biri Cosmer Kimyadır. Yurtiçi ve yurtdışında kozmetik, endüstriyel ürünler ve deterjan satışı yapmaktadırlar. Dermokim Kimya ise yurtiçi ve yurtdışında pazarlara yönelik emülsiyon üretmek, parafin alıp satış yapmaktır. Rowax Global SRL ise yurtiçi ve yurtdışında pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek ve satın almaktır. 

Birçok sanayide kullanılan tekniklere göre yurtiçi ve yurtdışında üretim yapmak, alım yapmak ve satış yapmaktadır. Yılda 88.127 ton iç ve dış pazarlara yönelik emülsiyon, parafin, likit parafin, vazelin üretmektedirler. Hasılatın %39’u 51 ülkeye ihraç edilmektedir. 

2000 yılından bu yana İngiliz Akreditasyon, Global Certification Limited tarafından kalite güvence belgesi ile faaliyetlerine devam ettirmektedirler. 


Son Güncelleme: 11.05.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
Mercan KimyaArzHalkParafin
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