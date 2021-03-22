Bilindiği gibi memurların maaşlarına her 6 aylık dönemde toplu sözleşme masasında imzalanan anlaşma oranında zam yapılıyor. Aynı zamanda 6 aylık dönemler içerisinde gerçekleşen toplam enflasyon oranının memur maaşlarına yapılan zam oranını geçmesi durumundan aradaki fark memurlar enflasyon zammı olarak ödenmektedir.

Öte yandan 2020 yılında sendikalar ile hükümetin anlaşamaması sonucunca hakem heyeti 2021 yılı içinde memur maaşlarına yapılacak zam oranını yüzde 3 + yüzde 3 olarak belirlemişti. Yani Ocak 2021 memur maaş zam oranıda yüzde 3 ve Temmuz 2021 memur maaş zam oranı yüzde 3 olarak belirlenmişti.

Ancak her 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 3'lük zam oranını aşması durumunda aradaki fark memurlara enflasyon zammı olarak ödenecek.

Diğer yandan TUİK tarafından açıklanan resmi rakamlara göre 2021 yılının ilk 2 ayı gerçekleşen toplam enflasyon zam oranı yüzde 2,59 oldu. Memurlar ise 2021 ocak ayında yüzde 3'lük zam oranı aldı. Yani yılın ilk 6 ayı gerçekleşecek enflasyon oranı yüzde 3'ü geçerse aradaki fark memurlar Temmuz ayındaki yüzde 3'lük zammın üzerine eklenecek.

Memurların 2021 Temmuz ayı maaş zam oranı ne kadar olacak?

Bu durumda memurların 2021 Temmuz ayı maaş zam oranının yüzde 5-6 civarlarında olması tahmin ediliyor. Kesin zam oranı yılın ilk 6 ayında gerçekleşen toplam enflasyon oranının belli olmasıyla netleşecek