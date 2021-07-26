Memurlar ne kadar zam alacak? Memur-Sen'in zam teklifi belli oldu!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Altıncı Dönem Toplu Sözleşme teklifini duyurdu. Yalçın, 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan Toplu sözleşme süreci öncesinde tekliflerini kamuoyu ile paylaştı.

Memur-Sen’in Toplu sözleşme teklifleri şu şekilde;

-Kamuda çalışan kişilerin ücret ve maaşlarına; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren %21, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ise %17 zam yapılması,

-Beşinci Dönem Toplu Sözleşme’deki zararların tazmin edilmesi, kamu çalışanlarına 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren net 600TL seyyanen zam yapılması,

-En düşük memur maaşları arttırılmalı, ilk sene 1.644TL, ikinci sene 1.206TL zam yapılması. Bu teklifle beraber 4 bin 239TL olan en düşük memur maaşı 1 Ocak 2022 tarihi ile itibariyle 5 bin 883TL, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 7 bin 089TL olacaktır.

-Gelir vergisinde %15’i aşan kısmını kamu iş vereni tarafından ödenmesi,

-Kamu çalışanlarının yıl içindeki maaş ve gelir kaybının tazmin edilmesi,

-Taban aylığından gelir vergisinin kesilmemesi,

-Yerel yönetimlerde dahil olmak üzere kamudaki sözleşmeli statüde görev yapan personellerin kadroya geçirilmesi ve sözleşmeli personel istihdam etmeye son verilsin.

-Vekil ebe, vekil hemşire, vekil imam, usta öğretici ve fahri Kur’an kursu öğreticisi olan çalışanların kadroya geçirilmesi,

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında olan kamu görevlilerinin Genel İdari Hizmetler Sınıfına aktarılması ve bu hizmet sınıfının yürürlükten kaldırılması,

-Ramazan ve Kurban Bayram’ında emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kamu görevlilerine de verilmesi.