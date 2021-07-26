İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Memurlar ne kadar zam alacak? Memur-Sen'in zam teklifi belli oldu!

Toplu sözleşme görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kala milyonlarca kişi 'Memurlar ne kadar zam alacak?' sorusunun yanıtını aramaya başladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlar için zam tekliflerini açıkladı. İşte detaylar...

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:34
Memurlar ne kadar zam alacak? Memur-Sen'in zam teklifi belli oldu!
Takip Et:

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Altıncı Dönem Toplu Sözleşme teklifini duyurdu. Yalçın, 2 Ağustos 2021 tarihinde başlayacak olan Toplu sözleşme süreci öncesinde tekliflerini kamuoyu ile paylaştı.

Memur-Sen’in Toplu sözleşme teklifleri şu şekilde;

-Kamuda çalışan kişilerin ücret ve maaşlarına; 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren %21, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ise %17 zam yapılması,

-Beşinci Dönem Toplu Sözleşme’deki zararların tazmin edilmesi, kamu çalışanlarına 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren net 600TL seyyanen zam yapılması,

-En düşük memur maaşları arttırılmalı, ilk sene 1.644TL, ikinci sene 1.206TL zam yapılması. Bu teklifle beraber 4 bin 239TL olan en düşük memur maaşı 1 Ocak 2022 tarihi ile itibariyle 5 bin 883TL, 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle 7 bin 089TL olacaktır.

-Gelir vergisinde %15’i aşan kısmını kamu iş vereni tarafından ödenmesi,

-Kamu çalışanlarının yıl içindeki maaş ve gelir kaybının tazmin edilmesi,

-Taban aylığından gelir vergisinin kesilmemesi,

-Yerel yönetimlerde dahil olmak üzere kamudaki sözleşmeli statüde görev yapan personellerin kadroya geçirilmesi ve sözleşmeli personel istihdam etmeye son verilsin.

-Vekil ebe, vekil hemşire, vekil imam, usta öğretici ve fahri Kur’an kursu öğreticisi olan çalışanların kadroya geçirilmesi,

-Yardımcı Hizmetler Sınıfı kapsamında olan kamu görevlilerinin Genel İdari Hizmetler Sınıfına aktarılması ve bu hizmet sınıfının yürürlükten kaldırılması,

-Ramazan ve Kurban Bayram’ında emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin kamu görevlilerine de verilmesi.


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MemurZamMemur-sen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi vergilerinin ödeme süreleri uzatıldı
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
Borsa 16 Temmuz Cuma günü açık mı, açılacak mı?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
2021 Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları ne kadar?
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması

Popüler Haberler

Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Masum Ricky öldü mü?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 25 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Hafta sonu 25 Temmuz 2021 Pazar açık noter var mı? 25 Temmuz 2021 Pazar günü nöbetçi noterler açık mı?
Adana Demirspor Alanyaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
İOKBS 2021 Bursluluk sınavı ders ve konu dağılımı nasıl, sınavda kaç soru soruluyor?
Anadolu Efes Vasilije Micic ile 3 yıllık daha devam
Otobüs bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Karayolu ulaşımına tavan fiyat uygulaması
27 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışında ne var?
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.