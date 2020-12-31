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Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
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Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

Ocak ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca memurun gözü kulağı TÜİK'ten gelecek olan enflasyon açıklamasında. Peki Memura ocak ayında ne kadar zam yapılacak? Detaylar haberimizde

31 Aralık 2020 Perşembe 19:16
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
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Ocak ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca memurun gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan Aralık ayı enflasyonu verisinde.

Bilindiği gibi devlet memurları altı aylık süreler zarfında sendikalar ile hükümet arasında imzanan toplu sözleşme anlaşmasında ki zam oranını alıyor. Ayrıca memurlar toplu sözleşme gereği aldıkları zam oranının enflasyonun altına kalması durumundan arada ki farkıda zam olarak alıyor.

Şu anda yılın son 6 ayında gerçekleşen enflasyon farkı ve sendikalar ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşme gereği alacaklarıOcak ayında alacakları zam oranı Aralık ayı enflasyonu ve yüzde 6,02 olacak.

Aralık ayı enflasyonu ile 4 Ocak Pazartesi günü TUİK tarafından açıklanacak ve bu oranında belli olmasından sonra memurun Ocak ayı zam oranı belli olacak.

Diğer taraftan ekonomistler tarafından TUİK'in aralık ayı enflasyonunu yüzde1-0,5 arasında açıklamasını bekliyor. Bu şartlarda tahminen memurun Ocak ayında alacağı zam oranı Yüzde 7 ila Yüzde 6,5 arasında olacak.

Net zam oranı 4 Ocak günü TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile netleşecek.



Son Güncelleme: 31.12.2020 19:16
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