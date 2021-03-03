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Memura enflasyon zammı yolda

Şubat ayında gerçekleşen enflasyon oranı az önce TUİK tarafından açıklandı. Açıklanan resmi rakamlara göre Şubat ayın gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 1,68 oldu. Peki bu durumda memura enflasyon zammı yapılacak mı?

03 Mart 2021 Çarşamba 11:31
Memura enflasyon zammı yolda
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2021 yılı Şubat ayında gerçeleşen enflasyon oranı az önce TUİK tarafından açıklandı. TUİK yapmış olduğu açıklamada 2021 yılının ikinci ayında gerçekleşen enflasyon oranını yüzde 0,91 olarak açıklandı.

İLK İKİ AYI GERÇEKLEŞEN ENFLASYON YÜZDE 2,59

Yılın ilk ayında gerçekleşen enflasyon ise yine TUİK tarafından yüzde 1,68 olarak açıklanmıştı. Bu resmi açıklamalar doğrultusunda 2021 yılının ilk iki ayında gerçekleşen toplam enflasyon oranı yüzce 2,59 oldu.

Öte yandan sendikalar ile hükümet arasında anlaşmazlık ile sonuçlanan 2021 yılı zamn  görüşmelerinde hakem heyeti tarafından memurlara 2021 yılının ilk 6 ayında verilecek zam oranı yüzde 3 belirlenmiş ve gerçekleşecek enflasyon oranı yüzde 3'ü geçerse arada ki farkın verileceği açıklanmıştı.

Bu anlaşma gereği memurların enflasyon zammı almasına kesin gözüyle bakılıyor. Mart, Nisan, Mayısıs ve Haziran aylarında gerçekleşecek olan enflasyon oranı ile yılın iki ayı gerçekleşen (yüzde 2,59) enflasyon oranı yüzde 3 geçerse memurlar arada ki farkı zam olarak alacaklar.



Son Güncelleme: 03.03.2021 11:31
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