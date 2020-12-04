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Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte memura yapılacak olan enflasyon zammı da netleşmeye başladı. Tuik tarafından Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memura ne kadar enflasyon zammı yapılacağı da netleşmeye başladı. İşte memura Ocak ayında yapılacak olan enflasyon zam oranı..

04 Aralık 2020 Cuma 22:28
Memura enflasyon zammı ne kadar olacak ?
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Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği maaşlara yapılacak olan enflasyon zammı da netleşmeye başladı.

Son olarak TUİK tarafından Kasım ayı enflasyon oranının yüzde 2,30 olarak açıklanmasıyla birlikte memurların 2021 yılı Ocak ayı maaşlarına yapılacak normal zammın yanında enflasyon zam oranıdada belli oldu.

ŞU AN ENFLASYON ZAMI ORANI YÜZDE 3,02

Yılın ikinci yarısında ki Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım enflasyon verileri ile birlikte memura yapılacak ek zam yani enflasyon zammı yüzde 3,02 oldu.

Diğer yandan milyonlarca kamu çalışanı - memurlar hükümet ile sendikaların 2019 yılında yapmış olduğu toplu sözleşme gereği 2021 ocak ayında maaşlarına yüzde 3 normal zam almayı hak etmişti. Bu durumda Aralık ayı enflasyon rakamları dışında memurların şu anki güncel maaş zam oranı ise yüzde 6,02 oldu.

OCAK ZAMMIMIN YÜZDE7-7,5 OLMASI TAHMİN EDİLİYOR

Tuik tarafından Aralık ayı enflasyon verilerininde açıklanmasıyla birlikte maaş zam oranın yüzde 7- 7,5 arasında olacağı tahmin edilmektedir.



Son Güncelleme: 04.12.2020 22:28
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