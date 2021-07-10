Memura aile yardımı müjdesi! Ödemeler 15 Temmuz'da.

Hükümet, açıklanan ekonomik veriler sonrasında memurlara verdiği maaş zamlarının yanı sıra aile yardımlarını da artırdı. Yeni hesaplamalar sonrası iki çocuk sahibi memurun aile yardımı olarak alacağı miktar 588 TL'ye yükselmiş oldu. Eşi çalışmayan ve ayrıca 6 yaşın altında iki çocuğu bulunan bir memurun ise aylık aldığı 542,63 lira yeni hesaplamalar sonrasında 588,47 lira olarak belirlendi.

Hakem kurulu tarafından belirlenen yüzde 3'lük zam oranı enflasyon farkı da eklenince yapılacak olan zam yüzde 8.45'e ulaştı ve bu yükseliş hem maaşlara hem de aile yardımı bedellerine yansıdı. Aile yardımı eklenmeden yapılan hesaplamalarda en düşük memur aylığının 3 bin 993 liradan 4 bin 330 liraya yükseldiği belirtilirken aile yardımı da eşi çalışmayan memurun aldığı 376,83 lira yeni hesaplamalarla 408,67 liraya yükselmiş oldu.

6 yaş altı 2 çocuğu olan memura aile yardımı 82,90 liradan 89,90 liraya çıkarılırken, 6 yaş ve üzeri ve üzeri çocuk için de bu miktar 41,45 liradan 44,95 liraya çıkmış oldu. Son yapılan zamlı aile yardımı ödemeleri maaşlarla birlikte 15 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.