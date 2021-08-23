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Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarından anlaşma sağlandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Memur sendikaları ile yürüttüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılacak olan zam oranlarıyla ilgili detayları saat 14.30'da kamuoyuna açıklayacak.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:41
Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarından anlaşma sağlandı!
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6 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren ve merakla beklenen 6'ıncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur sendikalarının birlikte yürüttüğü görüşmelerde 3600 ek gösterge ve sözleşmelerin yanı sıra aile yardımlarıyla 4C'lilere ek ödeme konuları karara bağlandı.

Gece geç saatlere kadar süren görüşmeler sonrasında alınan anlaşma detayları hakkında kararlar ise bugün saat 14.30'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından kamuoyuna açıklanacak. Söz konusu anlaşmalarla ilgili edinilen bilgilere göre, ek ödemeler ve diğer ödemelerle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek olan zam yüzde 19'lara yaklaşırken oransal zamlar üzerinden süren görüşmelerde taraflar arasında yüzde 95 oranında bir fikir birliği gerçekleştirildi.


Son Güncelleme: 23.08.2021 12:41
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