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Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun az önce Aralık ayı enflasyon rakamlarını paylaşmasıyla birlikte Milyonlarca memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu. İşte maaşlara Ocak ayında gelecek zam oranı..

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:30
Memur ve emeklinin Ocak zammı belli oldu
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TUİK'in az önce Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin 2021 yılının Ocak ayı maaşlarına alacakları zam oranı netleşti. 

Açıklanan resmi rakamlara göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 1,25 olarak açıklandı.

Öte yandan memur ve emekliler maaşlarına 6 aylık periyodlar halinde zam alıyor ve bu 6 aylık periyotta gerçekleşen enflasyon oranı verilen zam oranını geçerse arada fark memur ve emeklilere enflasyon farkı olarak ödeniyor.

MEMURLARA YAPILACAK ZAM YÜZDE 7,36

TUİK tarafından açıklanan resmi rakamlara göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarını enflasyon farkı ve toplu sözleşme ocak zam oranı ile birlikte yapılacak toplam zam oranı yüzde 7,36 oldu.

Bu rakamalar doğrultusunda SGK ve Bağ Kur emeklilerine ise yüzde 8.38 oranında zam yapılacak. 

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 12:30
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