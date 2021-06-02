Memur ve emeklilerin merakla beklediği 500 TL'lik zamlı maaş tarihi netleşiyor!

2021 yılının ikini yarısında maaşlarına zam yapılmasını merakla bekleyen memur ve emekliler, ayrıca 500 TL seyyanen zam talebinin de onaylanması beklentisine girdiler. 17 milyon memer ve emekli için Temmuz ayı yapılması planlanan zam sonrası sendikalar 500 TL'ye varan seyyanen zam talebini de gündeme taşıdı.

5 Temmuz tarihinde açıklanması beklenilen ilk 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek olan rakamlar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 3 oranından bir artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3 gibi bir rakamını aşan kısmı kadar maaşlarına fark yansıtılacak.

Diğer taraftan Türkiye Kamu-Sen'e bağlı olan Türk Emekli- Sen ise emeklilere 500 TL tutarında bir seyyanen zam yapılmasını talep etti. Aynı talebin memurlara istendiği belirtilirken konuyla ilgili daha önce bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamu çalışanları için önerilen teşvik paketi çağrısında 400 TL tutarından bir seyyanen zam ile yüzde 5 oranında bir enflasyon farkı teklif ettiklerini söylemişti.