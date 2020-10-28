Memur ve emeklilerin maaşlarına kaç oranında zam uygulanacak?

Memur ve Emeklilerin Ocak Zamları Ne Kadar Olacak?

Devlet memurlarının ve emekli maaşlarının açıkça beyan edilmesi ancak hükümetin açıklamasından sonra mümkün olacaktır. Ancak memur ve emekli aylıkları enflasyon endeksine göre derlendiğinden, enflasyon verilerine göre ne kadar büyüme alacaklarını tahmin etmek mümkündür. Hepimizin bildiği gibi enflasyon verilerine göre memur ve emeklilerin maaşları yılda iki kez artıyor. Bu Ocak ve Temmuz kazançları, yılın altı ayı temel alınarak hesaplanmıştır. Diğer bir deyişle, her yılın Ocak ve Temmuz ayları ilk altı ayı ve son altı ayı kapsadığından, emekli maaşları ve memur maaşları bu iki ayın toplam enflasyon verilerine ve beklenen ankete göre belirlenecektir.

Bu durumda enflasyon oranı ile memur ve emekli maaşlarındaki artış arasındaki fark 4'ü geçerse bu artış Ocak 2021'e yansıyacaktır. Ocak ayında Tahkim Komisyonu'nun kararının faiz oranlarını% 3 artırması bekleniyor, ancak oranın enflasyonla birlikte artması bekleniyor. 2020'nin son altı ayında enflasyon oranının% 4'ü aşması durumunda, fazlalık faiz artışına dahil edilecek.

Enflasyon Yüzde Kaç Olacak?

Memur ve emekli maaşlarının artış oranı ile ilgili olarak, Merkez Bankası'nın beklenen anketine dayanmaktadır. Beklenen bu ankete dayanarak, enflasyon oranı belirlenebilir ve veriler daha yüksek bir oranda doğru bir şekilde belirlenebilir. Bu nedenle, merkez bankasının beklenen son ankette enflasyon tahmini% 10.82 olarak gerçekleşti ve 2020'nin son altı ayının ikinci yarısında% 4.79 olarak yansıtılacak. Bu tahmine göre, faiz oranlarında Ocak 2021'e kadar yapılacak bir artış, enflasyon oranında% 0,79'luk bir fark yaratarak toplamı% 3,79'a çıkaracak.

Ocak 2021'deki maaş artışının% 3 dahilinde olması durumunda memurlar için asgari ücret 3.719 liradan 3.830 liraya, memur emekliler için asgari ücret 2.814 liradan 2.898 liraya çıkarılacak. Beklendiği gibi, oran 3.79 ise, asgari memur maaşı 3.860.860 liraya, asgari devlet memuru emekli maaşı 2.971 liraya yükselecek.

Aile Yardımı Ne Kadar Olacak?

Memurlara yönelik aile yardımı da Ocak 2021'de artacaktır. Bu nedenle, 0-6 yaş arası memurların aldığı eş ödeneği% 3 arttığında 351.09 liradan 361.62 liraya, 0-6 yaş arası çocuklar için vergi indirimi 77.23 liradan 79.54 liraya ve 6 yaş üstü çocukların çocukları için vergi indirimi artacaktır. Ödenek 38.62 lira'dan 39.77 lira'ya çıkarıldı. 6 yaşından küçük iki çocuğu olan ve eşleri çalışmayan memurlar ek 505,55 lira alacak ve bu maaş zammı ile 520,70 liraya çıkacak. Maaş artışı 3,79 olarak belirlenirse toplam aile yardımı 524,72 TL'dir.

Uzman yorumlarına göre emekli ve memurlara zam olma olasılığı çok yüksek ve artış% 3'e ulaşacak. Bazıları bu% 3'lük maaş artış oranının memurların ve emeklilerin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağından şüphe ediyor. Ücretlerinin enflasyona bağlı olması nedeniyle bu durum, artan yaşam giderleri karşısında memurlar ve emekliler için zorluklar yaratmaktadır. Ancak bu miktarın en fazla 3.79 bandında olacağı ve 4'ün üzerinde bir seviyeye ulaşmanın zor olacağı söyleniyor.