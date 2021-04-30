Memur maaşları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,tam kapanmadan dolayı ekonomik destek paketlerini sıra sıra açıkladı. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1100 TL olduğunu açıkladı. Küçük işletmeler için de 3 yıl geri ödemesiz kredi desteğinin başladığını duyurdu. Peki,memur maaşları ne zaman hesaplara geçecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayısıs’tan itibaren yatırılacağını açıkladı. Ayrıca esnafa sağlanan kira yardımının da 1 ay daha uzatıldığını açıkladı. KOSGEB aracılığıyla toplamda 5 milyar liralık bütçe desteği programının başladığını da açıkladı. Şartları yerine getiren küçük esnaflar, 3 Mayısıs Pazartesi’den itibaren e-Devlet üzerinden başvuru gerçekleştirebilecek.