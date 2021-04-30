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Memur maaşları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,tam kapanma süresince vatandaşlara sağlanacak ekonomik destek paketleri hakkında konuştu. İnsanlar,ekonomik destek paketinde neler olduğunu merak etmektedir. Ayrıca,memur maaşlarının ne zaman yatacağını da araştırmaktadırlar. Memur maaşları ne zaman yatacak? Bu haberimizde ekonomik destek paketi ve merak edilen sorunun cevaplarını sizlere derledik. İşte detaylar...

30 Nisan 2021 Cuma 13:49
Memur maaşları ne zaman yatacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,tam kapanmadan dolayı ekonomik destek paketlerini sıra sıra açıkladı. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 1100 TL olduğunu açıkladı. Küçük işletmeler için de 3 yıl geri ödemesiz kredi desteğinin başladığını duyurdu. Peki,memur maaşları ne zaman hesaplara geçecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayısıs’tan itibaren yatırılacağını açıkladı. Ayrıca esnafa sağlanan kira yardımının da 1 ay daha uzatıldığını açıkladı. KOSGEB aracılığıyla toplamda 5 milyar liralık bütçe desteği programının başladığını da açıkladı.  Şartları yerine getiren küçük esnaflar, 3 Mayısıs Pazartesi’den itibaren e-Devlet üzerinden başvuru gerçekleştirebilecek.




Son Güncelleme: 30.04.2021 13:49
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Anahtar Kelimeler:
Memur Maaşları Ne Zaman Yatacak?Ekonomik Destek Paketi
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