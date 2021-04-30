Memur maaşları ayın kaçında, saat kaçta yatar? 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı’nda konuşma yaptı. Memurlara, esnafa, ihtiyaç sahiplerine bayram için güzel haber verildi. Erdoğan, memur maaşlarının 10 Mayısıs’tan itibaren yatırılacağını açıkladı. Esnafa yapılan gelir desteğinin ve kira desteklerinin 1 ay süresinde uzatıldığı söyledi. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL’lik yardımın 1100 TL’ye çıktığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında birçok konuya değindi. Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

"Açılışını yaptığımız patlayıcı tesisiyle yeni nesil elektrikli hibrit sistem zırhlı muharebe araçları ve boran 105 taşınabilir OBÜSlerin ülkemize, savunma sanayimize, TSK'mıza hayırlı olmasını diliyorum.

Eskilerin hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu sela diye ifade ettikleri gibi barışı korumanın yolu her türlü saldırıya hazırlıklı olmaktan geçiyor. Bu alanda dünyanın önünde olduğumuz dönemleri yaşadık ancak daha sonra savunma sanayimiz gerilemiştir.

Sultan 2. Abdulhamid döneminde yerli silah sanayi için atılan adımlar Cumhuriyet'in ilk yıllarının ardından yerini atalete bırakmıştır. İstiklalin yolunun asker sayısı kadar hatta ondan daha ziyade silahı, teknolojisi ve eğitimiyle güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiye, araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimle ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık.

Verdiğimiz emeklerin, tahsis ettiğimiz kaynakların karşılığını birer birer alıyoruz.

Bu kurumumuz şartlar ne olursa olsun ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. İmalat-ı harbiye Kurtuluş Savaşı yıllarında fedakar ustalarıyla cephaneler üretmiştir. Entegre üretim yapabilen dünyadaki ender kuruluşlardan biridir.

Bugün de kurumumuz 5 56 milimetreden 203 milimetreye kadar tüm kalibrelerdeki silahları tek çatı altında üretebilen tek yapıdır. Mühimmat fabrikasında uçak bombalarıyla tank, OBÜS ve havan mühimmatları fişek fabrikasında her türlü tabanca ve fişek tüfeği üretimi yapılıyor. Ağır silah fabrikasında tank, OBÜS, silah fabrikalarında piyade tüfeğinden yakın hava sistemlerine kadar çeşitli tiplerde silah tipleri üretimi gerçekleştiriliyor.”

RGX, CMX ve HMX tesisyleriyle birlikte modüler barut üretimin hatları kuruma kazandırıldı. Erdoğan, EZMA ismi verilen elektrikli zırhlı muharebe aracı ve BORan 105 taşınabilir OBÜS'ü kamuoyuna tanıttıkları belirtti. Erdoğan, aynı zamanda Türkiye'nin dünya üzerinde sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu üretme imkanına sahip olduğunu açıkladı.

Türkiye, uçak bombası, füze yakıtı ve harp başlığının ana patlayıcısı olarak kullanılan malzemeyi hep yurt dışından ithal etmekteydi. Son zamanlarda yaşanan olaylar sebeiyle bu kritik ürünlerin Türkiye'de üretilmesi kararı alındı. Verilen talimat ile birlikte Makine Kimya Endüstrisi kurumu, hemen harekete geçti. ! yıl gibi çok kısa bir süre içerisinde bu tesisin kurulması sağlanmış oldu.

Erdoğan, uçak bombaları, mühimmatlar, füzeler ve harp başlıklarının patlayıcıları için artık dışa bağlı olmayacağımızı söyledi. Yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyeti sayesinde süper lige çıktığımız ifade edildi.

Yurt dışından alının barut sisteminin ülkemizde tamamen yerli şekilde üretileceği söylendi. Normalde milyonlarca dolar ücret istenen bu sistem, ülkemizdeki mühendisler tarafından kısa sürede tamamen yeterli bir teknolojiyle üretildi.

Dış bağımlılığın yok olacağı söylendi

Ülkemizin askeri araçlarda ve motor konusunda dışa bağımlı halini bitirecek olan yeni teknolojinin ilk öneği görüldü. İnsansız bir şekilde tamemen uzaktan kumanda ile çalışan elektirikli zırhlı muharebe aracı Silahlı Kuvvetler tarafından kullanılacak. Bu aracın yol yapma menzili 700 saati, savaşma süresi 10 saati buluyor. EZMA projesi, motor konusundaki dış bağlılığı bitiriyor. Erdoğan, bu görevde yer alan herkesi tebrik etti. Onları takdir ettiğini ifade etti.

"Fatih'ten aldıkları ilhamla dünyada ilk defa seri atış yapabilen sahra topunu 1860 yılında icat eden Ahmet Süreyya Emin'in yolundan giden mühendislerimiz kendi sınıfının en iyisi olan BORAN OBÜS'ünü yaptılar."

Erdoğan, yeni geliştirilmiş olan makinalı tüfeği bugün inceleyebildikleri ifade etti.

Makinalı tüfekte yer alan 57 A ibaresi özel bir anlama sahip. Çanakkale Savaşı’nda mitralyöz ateşiyle şehit olan 57. Alayın hatırası yaşatılmak için 57 A ibaresine yer verilmiş. Erdoğan, Çanakkale Savaşı’nın 106. Yıl dönümünde şehitleri yad ettiğini ifade etti.

Memur maaşları konusunda da açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlara ve esnaflara müjdeli haber verdi. 2018 yılından itibaren emeklilere yapılan bayram ikramiyesi 1000 TL’den 1100 TL’ye yükseldi. Memur maaşlarının 10 Mayısıs’tan itibaren yatırılacağı söylendi.

Esnafa desteğin devam edeceği açıklandı

Esnafa yapılan 1000 TL’lik gelir desteğiyle 750 TL ve 500 TL arasında bulunan kira desteğini süresi 1 ay uzatıldı.

“KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek.”

Mikro işletmelere 30 bin TL, küçük işletmelere ise 75 TL’lik 3 yıl geri ödemesiz, komple faizsiz destek yapılacak. Bu işletmeler, 3 Mayısıs tarihinden sonra e-devlet aracılığıyla KOSGEB başvurusu yapabilecek.