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Memur maaş zammı netleşiyor

Memur ve emeklilerin merakla beklediği Mayıs ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz ayında memur maaşlarına gelecek zam oranı da belli olmaya başladı.

03 Haziran 2021 Perşembe 11:25
Memur maaş zammı netleşiyor
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Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacakları maaş zam oranıda enflasyon rakamlarına bağlı olarak belli olmaya başladı.

TUİK tarafından bugün Mayıs ayı enflasyon oranının yüzde 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında memurlara verilecek olan zam oranının netleşmesi için gözler şimdide Haziran ayında gerçekleşecek enflasyon oranına çevrildi.

Yüzde 3,38 enflasyon zam farkı oluştu

TUİK tarafından açıklanan son rakamlara göre 2021 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon oranı toplamda yüzde 6,38 oldu. Bu durum karşısında memurların Temmuz ayında alacağı enflasyon zam farkı yüzde 3,38 oldu. Bu rakama Haziran ayında TUİK tarafından açıklanacak olan Haziran enflasyon rakamının da eklenmesiyle memur zam oranı netleşecek.

Toplu sözleşme zammı yüzde 3

Öte yandan memurlar ile hükümet arasında anlaşmazlık ile sonuçlanan ancak hakem heyeti tarafından karara bağlanan zam kararıyla, 2021 yılının Temmuz ayında memurlar maaşlarına yüzde 3 zam alacak, Bu orana oluşan enflasyın zam farkınında eklenmesiyle son zam oranı belli olacak. 

Haziran enflasyonu sıfır çıksa bile yüzde 6,38 zam olacak

Son olarak Haziran ayı enflasyonu sıfır çıksa bile memurların maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı yüzde 6,68 olacak (Yüzde 3 + Yüzde 3,38)


Son Güncelleme: 03.06.2021 11:25
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Memur Maaş ZammıZam OranıTemmuz Zammı
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