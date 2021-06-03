Memur maaş zammı netleşiyor

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacakları maaş zam oranıda enflasyon rakamlarına bağlı olarak belli olmaya başladı.

TUİK tarafından bugün Mayıs ayı enflasyon oranının yüzde 0,89 olarak açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında memurlara verilecek olan zam oranının netleşmesi için gözler şimdide Haziran ayında gerçekleşecek enflasyon oranına çevrildi.

Yüzde 3,38 enflasyon zam farkı oluştu

Toplu sözleşme zammı yüzde 3

TUİK tarafından açıklanan son rakamlara göre 2021 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon oranı toplamda yüzde 6,38 oldu. Bu durum karşısında memurların Temmuz ayında alacağı enflasyon zam farkı yüzde 3,38 oldu. Bu rakama Haziran ayında TUİK tarafından açıklanacak olan Haziran enflasyon rakamının da eklenmesiyle memur zam oranı netleşecek.

Öte yandan memurlar ile hükümet arasında anlaşmazlık ile sonuçlanan ancak hakem heyeti tarafından karara bağlanan zam kararıyla, 2021 yılının Temmuz ayında memurlar maaşlarına yüzde 3 zam alacak, Bu orana oluşan enflasyın zam farkınında eklenmesiyle son zam oranı belli olacak.

Haziran enflasyonu sıfır çıksa bile yüzde 6,38 zam olacak

Son olarak Haziran ayı enflasyonu sıfır çıksa bile memurların maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam oranı yüzde 6,68 olacak (Yüzde 3 + Yüzde 3,38)