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Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?

Basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak? haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 21 Kasım 2020 Cumartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Kasım 2020 Cumartesi 08:40
Memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli yeni yıl maaş zammını ne zaman alacak?
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2021 Memur Maaş Zammı Ne Kadar Olacak?

Memur ve emeklilerin 2021'de alacağı maaş artışı da belli olmaya başladı. Memurlar ve emekliler Ocak 2021'den itibaren% 3 ve Temmuz 2021'den itibaren% 3 olarak maaşları artacak. TÜFE (enflasyon) belirtilen artış oranından yüksekse, enflasyon farkı da ödenecektir.

2021 Memur Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?


1 Ocak 2021'den itibaren memurlar için maaş artışı olacak. Dolayısıyla, memurların 1 Ocak 2021 ile 14 Ocak 2021 tarihleri ​​arasındaki maaş farkı da 15 Ocak 2021'den sonra ve 1 Temmuz 2021'den 14 Temmuz 2021'e kadar hesaplarına aktarılacaktır. Aradaki ücret farkı 15 Temmuz 2021'den sonra devredilecek. 15 günlük ücret farkı, maaş artışının yarısı olarak hesaplanır. Yani 300 TL’lik bir zam alırsanız 15 günlük fark 150 TL olacaktır.

Memur Bordro Sorgulama 2020

E-Devlet sistemi üzerinden arayabilirsiniz. Genellikle, maaş bordrosunu her ayın 14'ünden sonra görüntüleyebilirsiniz. Bazı kuruluşlar saati daha erken kontrol etse de, ortalama olarak ayın 10'undan sonra maaşı kontrol edebilirsiniz. E-Devlet sistemindeki memur maaş sorgulama menüsünden sorgulayabilirsiniz.

Memur Emeklilik Hesaplama 2020

1 Mayısıs 2008 tarihinden itibaren emeklilik fonu kapsamında çalışan memurların emeklilik hükümleri için 5510 sayılı SGK Kanunun emeklilik koşulları geçerlidir. Bu tarihten sonra işe başlayan kadın memurlar 58 yaşında 9.000 gün, erkekler ise 60 yaşında 9.000 gün emekli olabilmektedir. Bu tarihten önce çalışmaya başlayanlar için emeklilik şartları 5434 sayılı Kanuna tabidir. Memurunuzun başlangıç ​​tarihi, doğum tarihi ve diğer hizmet bilgilerini detaylı bir şekilde doldurursanız ne zaman emekli olabileceğinizi hesaplayabiliriz.



Son Güncelleme: 21.11.2020 08:40
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MemurZam
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