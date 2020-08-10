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Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor!

Son dakika açıklamalarına göre memur, işçi, emekli, çalışan ve öğrencileri ilgilendiren yeni bir düzenlemede yol kat edildiği açıklandı. Devlet tarafından yapılan desteklerin artarak devam edeceği belirtilirken memur maaşlarına yapılan zamlar gibi devletin sağladığı desteklere de zam yapılacak denildi.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:24
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor!
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Devletten alınan destekler ile birikim yapan ve belirlenen alanlarda destek alan vatandaşlar için müjdeli haber yayınlandı. Yayınlanan bilgilere göre devletin vatandaşlara sağladığı destekler 2020 yılında ve devam eden süreçte artarak devam edecek. Buna göre devletten çeyiz desteği ve konut hesaplarına yapılan katkılar artarak vatandaşlara daha fazla yardım edilecek.  

2020 yılında devletten birikim ve tasarruf yaparak geleceğini rahat geçirmek isteyen vatandaşları ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalar işçiden memura, emekliden öğrenciye milyonlarca vatandaşı ilgilendirir konumda yer aldı.  

2020 yılında yapılan zamlar ve düzenlemeler ile birlikte birikim yapan vatandaşlara yapılan destekler de arttırılacak. Belirlenen düzende harcama ve birikim yapan vatandaşlara devletten yardımların artarak büyüyeceğini ve katkıların artacağı belirtildi. 


Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor

 

2020 yılında konut ve çeyiz hesaplarında devletten yapılan yardımlara artış uygulanacak. En az 36 ay birikim yapanlara ciddi miktarlarda yardımlar devlet tarafından yapılacak açıklaması yapıldı.  

Konut hesabında ise yapılan yardımlar kademeli olarak artış gösterecek. Aynı zamanda 24 yaşını doldurmamış gençlerin açacağı çeyiz hesaplarında en az 3 yıl birikim yapanlara devlet tarafından %25 devlet desteği sağlanacak.  

Öğretmen ve hemşirelere BES dönemi

 

Yeni yıl ile birlikte pek çok yeni Bireysel Emeklilik Sisteme kullanılmaya başlanacak. Mesleki bireysel emeklilik olarak planlanan ve meslek gruplarına uygun olarak düzenlenecek emeklilik sistemleri başta mesleki kazançlar olmak üzere yıpranma payı ve emeklilik dönemleri gibi konularda bireysel emeklilik sisteminde farklılıklara yol açacak. Yeni yıl ile birlikte mesleki gruplara uygun bireysel emeklilikler düzenlenecek. Öneğin öğretmen BES, polis BES ve hemşire BES gibi bireysel emeklilik yeni alt dallar getirilecek.  



Son Güncelleme: 10.08.2020 08:24
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