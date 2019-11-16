Media Markt Black friday indirimleri olacak mı? Media Markt kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Black Friday’e sayılı günler kala büyük mağazaların nasıl indirimler yapacağı merak ediliyor. MediaMarkt mağazalarının da Kara Cuma’da nasıl indirimler yağacağı merak ediliyor. Kara Cuma bu yıl 29 Kasım Cuma gününe denk gelmektedir. Media Markt normal zamanlarda da en fazla indirim ve kampanyayı düzenleyen mağazalar arasındadır. Media Markt mağazalarında Black Friday’de en büyük indirimler telefon, tablet, bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde yapılmaktadır. Geçtiğimiz senelerde Kara Cuma indirimlerini uygulayan Media Markt %55’e varan indirimler ve 48 aya kadar vade fırsatını müşterilerine sunmuştu.

Media Markt Black Friday İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

Geçtiğimiz yıl Media Markt mağazalarında 24 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında Black Friday indirimleri yapılmıştı. Bu yılda da 29 Kasım’dan başlayıp Aralık’a kadar Media Markt mağazalarında indirimler olacak.

Media Markt’dan Kara Cuma Alışverişi Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Media Markt gibi mağalar Black Friday günlerinde stoklarını az tutabiliyor ve bundan dolayı stoklar anında tükenebiliyor. Yani Black Friday’de Media Markt mağazalarından alışveriş yapmak istiyorsanız acele etmelisiniz. Kampanya 3 günden fazla sürse bile alışverişinizi ertelemeyin.

Media Markt’da Black Friday İndirimleri Ne Kadar Olur?

Media Markt Mağazalarında En İyi Black Friday İndirimleri Nasıl Bulunur?

Media Markt’da geçtiğimiz yıllardaki Kara Cuma günlerinde %55’e varan indirimler, mikser gibi hediye ürünler ve 48 aya varan vadeler müşterilere sunulmuştu. Bu yılda da Media Markt’da %55’e varan indirimlerin olması bekleniyor.

Black Friday’den önce Media Markt’ın intenet sitesine üye olarak bütün indirimlerden haberdar olabilirsiniz. İndirim ve kampanyaları takip etmek için bazı intenet sitelerini kullanabilirsiniz. Ayrıca arama motorlarına Media Markt Black Friday 2019 yazarak indirimleri öğrenebilirsiniz.

Kara Cuma Haricinde Media Markt Mağazalarından İndirim Bulmak Mümkün Mü?

Media Markt gibi mağazalar Kara Cuma’nın haricinde de ürünlerinde bazı indirimler yapmaktadır. Bu indirimlerden haberdar olmak için Media Markt’ın intenet sitesine üye olabilirsiniz.

Media Markt Mağazalarından Başka Hangi Mağazalarda Black Friday İndirimleri Var?

Ülkemizdeki pek çok mağaza Black Friday’de büyük indirimler yapmaktadır. Gittigidiyor, Aliespress, Vatan Bilgisayar gibi mağazalar Black Friday’de kampanyalar düzenlemektedir.