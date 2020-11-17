Mecliste yapılandırma kanununa onay verildi. Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?

Borçlara Dair Yapılandırma Kabul Edildi

Meclis genel kurulunda uzun süredir görüşülen borçların yeniden yapılandırılması ve istihdam teşviklerine ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun tasarısı Genel Kurul'da kabul edildi. Kabul edilen kanun uyarınca vergi borçları yeniden yapılandırılacak ve 18 ay taksitle geri ödenebilecektir. Bu durumda, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, ÖTV dahil vergi borçları ve tüm idari cezalar, KYK borçları ve hazine alacakları yeniden yapılandırılacaktır. Borçlarını nakit olarak ödemek isteyenler için indirim yapılacaktır. Bu kapsamda, trafik, seçim, nüfus, karayolundan usulsüz geçiş cezalarının yanı sıra vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme zamları gibi verilen tüm cezalar yeniden yapılandırılma kararı alındı.

Öte yandan, eğitim bağış kredileri ve eğitim kredisi borçlarının yanı sıra, makul olmayan destek ödemeleri, kaynak kullanım destek fonları ve taşınmaz kültür varlığını korumak için kullanılan borçlar da yeniden yapılanma kapsamına alınmıştır. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yönetmeliği'ne göre oluşturulan kanunlara gelince, başta hazine alacakları olmak üzere diğer alacaklar da yapılandırma kapsamında tutulmaktadır.

Yapılandırmadan Yararlanmak İsteyenlere Şartlar Belli Oldu

Yasa teklifinin kabulü ile yeniden yapılanmadan yararlanma koşulları netleşti. Bu nedenle yeniden yapılanmadan yararlanmak isteyenler, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere yıl sonuna kadar başvuracak. Uygulama nedeniyle yapılandırma kapsamına alınan borç, 18 taksite kadar geri ödenecek. Taksit ödemesi iki ayda bir yapılacaktır. Bu nedenle peşin ödeme ilk ödemeden önce yapılırsa, alınacak faiz oranı iptal edilebilir. Ön ödeme Ocak 2021'de başlayacak.

Yapılandırma kapsamında da faydalar var. Yapılandırma kapsamında sosyal güvenlik fonları idari para cezaları, geciken para cezaları ve faiz artırımlarında da kullanılacak. Ayrıca yapılandırma kapsamında il özel idare dairesi borçları, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, afiş ve reklam vergisi, atık su ve katkı atık ücretleri sağlanacak, bu borç ve faizlerdeki artış da yapılandırma kapsamına alınacak.

KOSGEB Destekleri de Yapılandırma Kapsamında

Yeniden yapılanma kapsamında, KOSGEB tarafından sağlanan destek kapsamında borçlar ve aidat alacaklarının yanı sıra il özel idare kurumları, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş ve şirketlerin taşınmazları için irtifak ve kira işlem haklarını da kabul etti. Oluşan alacakların %50'den fazlası devlete aittir. Bu nedenle vakıf genel kurulu ve diğer vakıflar kira, sanayi denekleri, TSE hizmet bedellerini alacak ve kanunla da kabul edilmiştir.

Sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen ve 31 Ağustos'tan önce belirlenenler de son başvuru tarihinden önce yapılandırma başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Ayrıca son değişiklikte, yapılandırma kapsamında belediyeye bırakılmış olan taşınmazların kiralanmaları ve irtifak hakkı tesisinden doğan alacakların ödenmesi de yer aldı. Ek olarak, belediye su veya benzeri hizmetlerden kaynaklanan borçların geri ödenmesi için yeniden düzenleme hakları talep edilebilir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle başvuru süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar başlıyor.