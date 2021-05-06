MB Mayıs 2021 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz hakkındaki kararını önümüzdeki saatlerde açıklayacak. Bu durum üzerine gözler Para Politikası Kurumu’na çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklama Politika faizinin beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmanın sürdüreceklerini bildirdi. Sene sonundaki enflasyon beklentisini yüzde 12,2 civarı olarak açıklayan Kavcıoğlu, sağlam parasal duruşun dış ve geçici etkilere karşı güçlü bir kalkan olacağını sözlerine ekledi.

Merkez Bankası 2020 yılındakinı en son yüzde 15 olarak açıklamıştı. 2021 yılında Ocak ve Şubat’ta faiz yüzde 17 civarlarında tutulurken, Mart ayına gelindiğinde ise yüzde 19 civarına çıkarıldıktan sonra yapılan son toplantıda faiz oranını Mart ayı ile aynı tutmuştu. PPK’nın enflasyon ile yaptığı açıklamalar üzerine faiz indirimi yorumları yapılmıştı. Fakat Şahap Kavcıoğlu’nun yaptığı açıklamalarla faiz indirimi ihtimalleri azaldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun mayıs ayındaki faiz kararını 6 Mayıs 2021’de açıklaması bekleniyor.