MB Mayıs 2021 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz hakkındaki kararını önümüzdeki saatlerde açıklayacak. Bu durum üzerine gözler Para Politikası Kurumu’na çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yaptığı açıklama Politika faizinin beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmanın sürdüreceklerini bildirdi. Sene sonundaki enflasyon beklentisini yüzde 12,2 civarı olarak açıklayan Kavcıoğlu, sağlam parasal duruşun dış ve geçici etkilere karşı güçlü bir kalkan olacağını sözlerine ekledi.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun mayıs ayındaki faiz kararını 6 Mayıs 2021’de açıklaması bekleniyor.
Son Güncelleme: 06.05.2021 12:44