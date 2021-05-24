MB Haziran 2021 PPK faiz kararı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısını Haziran ayında tekrar gerçekleştirecek. Piyasa ise meraklı gözlerle bu toplantıyı bekliyor. Haziran ayında yapılacak olan bu toplantının net tarihi ise 17 Haziran Perşembe günü olarak kaydedildi.

Merkez Bankası, aldığı karar kapsamında faizleri aynı seviyede tutuyor.

Bunların yanı sıra 2021 senesinin Ocak ayında ve Şubat ayında faiz oranları %17 civarlarında sabit tutulurken, Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak %19’a kadar çıkarılmıştı. Bunun yanı sıra Nisan ayı içinde gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin %19’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Daha sonra Mayıs ayında da yine faizler %19’da sabit tutulmuştu.