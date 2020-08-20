Mazot ve gübre toprak analiz destekleme ödeme tarihleri ortaya çıktı! Şartları sağlayanlar mazot ve gübre desteklerinden yararlanacak

Ziraat alanlarının değerlendirilip üretim kapasitesinin artırılıp bilgili ve sağlıklı bir şekilde ziraat yapılabilmesi için çiftçiler destekleniyor. Verilen destekler içerisinde; mazot, gübre ve toprak çözümleme desteklemeleri bulunuyor. Gübre ve üretimden verim alabilmek için tarlaların sürülüp ekilip biçilmesinde kullanılan tarımsal aletler mazotla iş koşturmacasından kaynaklanıyor.

Mazot ve gübre desteği başvuruları nasıl yapılır?

Tarımsal üretimden verimlilik alınabilmesi ve çiftçilerin gereksinim duydukları kaynakların sağlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından destek almaya hak kazanan çiftçilere her yıl tutarlar banka tarafından belirlenmek şartıyla destekleme ödemeleri yapılabiliyor. Emek sarf eden üretici oladursun, minimum kazanan da gene kendileri olmaktadır.

Ziraat son derece zor bir iş olmaktadır ve bu nedenle verimlilik alınması çiftçilerin elinde bir durum olmamaktadır. İklim, hava şartları, mevsim ve coğrafyanın tamamı üretimi derinden etkilemektedir.

Mazot gübre destekleri 27 Mart 2020’de 1.145 milyar 20 ilde yatırılacak. T.C. kimlik numarasının son hanesine bakılırsa saat 18.00’de hesaplara yatırılacak.

İklim ve hava durumları değiştirilemeyecek kavramlar olmasına karşın üretim maliyetinin azalması ile kazanmalarının sağlanabilmesi için kendilerine devlet tarafından her yıl belirlenmiş tutarlarda destekleme ödemeleri yapılmaktadır. Söz konusu ödemeler halk içerisinde mazot parası ve gübre parası olarak isimlerle anılmaktadır. Başvurularsa İl ve İlçe Ziraat ve Orman Müdürlükleriyle kabul edilmektedir.

2020 mazot ve gübre parası ne kadar verilecek?

Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında ihtiyaç sahiplerine verilecek. Buğday, arpa, çavdar ve fındık gibi havza bazlı ürün modelleri çerçevesinde üretim yapan çiftçiler mazot ve gübre destekleri alabilecek.

Hangi ürünler desteklenecek?

Desteklenecek Ürünler Mazot(dekar) Gübre(dekar) Toplam Meblağ Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 19 TL 8 TL 27 TL Çeltik, Pamuk 62 TL 4 TL 66 TL Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye 22 TL 4 TL 26 TL Patates 27 TL 4 TL 31 TL Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi 26 TL 4 TL 30 TL Kanola, Soğan, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri 17 TL

21 TL Nadas 8 TL –

Kimler mazot ve gübre desteği alabilecek?

Mazot ve gübre desteklerinden yararlanabilmek için;

Reşit olmanız,

ÇKS kaydının olması,

Arazi büyüklüğünün 1 dekardan daha az olmaması,

Rekreasyon amacıyla yem bitkisi üretilmemesi,

Müracaat tarihlerinde gerekli evraklarla başvuruda bulunmak gerekmektedir.

Aynı alanlara farklı türlerde ürünlerin ekilmesi halinde miktarı en yüksek olan ürüne destek verilecek. Arazi aynı yılda birden fazla kişi tarafından ekilip biçilirse, mazot gübre paraları ilk üretimi yapan çiftçilere ödenir. Talep eden çiftçilere destekleme ödemeleri de verilecek. 50 dekardan daha çok arazisi olanların toprak analizi yaptırması gerekiyor.

Toprak çözümleme desteği nedir?

Mazot ve gübre desteklerinden yararlanmak isteyen üreticilere 50 dekardan daha fazla arazisi olması halinde bakanlık tarafından toprak analizinin yapılması şartı koşulmaktadır. Söz konusu durum çiftçilere maliyet anlamına geliyor. Toprağın çözümleme edilmesi amacıyla laboratuvar yetkilendirilir ve toprak analizi sonucunda çiftçiye onaylı bir belge verilecektir. Mazot ve gübre paraları için başvuruda bulunan çiftçiler toprak çözümleme desteklerinden yararlanabilecek. Yalnızca arazi büyüklüğü 50 dekarın altında değilse çiftçilerin arazisi için böyle bir işlem yapmasına gerek kalmaz.

Mazot gübre toprak çözümleme desteği başvurusunda gereken belgeler nelerdir?

Başvuruda bulunan vatandaşların;

Başvuru dilekçesi,

Toprak çözümleme desteği alma planı yapanların Toprak Çözümleme Formu ve Çözümleme Raporu,

Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

Mazot ve gübre destekleri ne kadar süre verilecek?

Çiftçiler tarafından mazot gübre toprak çözümleme desteğinin ne kadar ödeneceği araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl başvurusu alınan desteklere bakanlık kanadından henüz net bir açıklama yapılmadı. Destekleme ödemelerinin önemli bir çoğunluğu Mart ayında ödenmektedir. Tarihler duyurulduğunda üreticiler Ziraat Bankası şubelerinden T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre ödeme alabilecektir. Ek olarak bilindiği şekilde bu yıl müracaat yapacak olanlara ödemeler gelecek yıl yapılacak.

2020 güncel mazot tutarları

Gübre Markası 50 kilogram fiyatı

Bagfaş 18 46 DAP Kompeze Gübre Fiyatı 200 TL

Bagfaş 20 20 0 Kompeze Gübre Fiyatı 140 TL

Bagfaş 15 15 15 Kompeze Gübre Fiyatı 135 TL

Bagfaş Amonyum Sülfat AS Gübre Fiyatı 85 TL

Amonyum Nitrat 33 AN Gübre Fiyatı Şu anda yasak

Gübretaş Üre %46 Azot Gübre Fiyatı 130 TL

Gübretaş 13 24 12 + ME + FE + Kompozit Akıllı Gübre Fiyatı 160 TL

Gübretaş Nitro Power %33 Azot Gübre Fiyatı 130 TL

TSP Triple Süper Fosfat Gübre Fiyatı 140 TL

Mart ayında 3.7 milyar TL’lik destekleme ödemesi yapılacağı belirtilmişti. Gerekli şartları sağlayan üreticiler destek fırsatından yararlanabilecek.