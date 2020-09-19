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Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2020 mazot ve gübre desteği alma şartları

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? mazot ve gübre desteği alma şartları ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 19 Eylül 2020 Cumartesi tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? mazot ve gübre desteği alma şartları hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

19 Eylül 2020 Cumartesi 21:01
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2020 mazot ve gübre desteği alma şartları
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Mazot ve gübre destekleri çiftçiler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Böylelikle artan mazot fiyatları karşısında kârı gerileyen üreticilere mazotun belirli bir bölümü tarla dekarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilmektedir. Çiftçilere sağlanan destekleme ödemeleri çerçevesinde mazot ve gübre destekleri yürürlüğe girdiğinden bu yana üretimin artış gösterdiği görülmektedir.

Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik göstermektedir.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalelerde dekar başına 15 TL, gübre desteği ise 23 TL,


Çeltik ve pamuk ekenlere 40 TL mazot, 8 TL gübre desteği olmak üzere dekar başına 48 TL,

Aspir, yağlık ayçiçeği ile soya fasulyesi ekenlere dekar başına 22 TL,

Dane mısır, patates, kanola, soğan, yaş ay, fındık ve yem bitkisi üretenlere ise dekar başına 18 TL destek verilmektedir.

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?

Mazot ve gübre destekleme ödemelerinin 2020 yılında ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Tarih netleştiğinde içeriğimizde yer vereceğiz.



Son Güncelleme: 19.09.2020 21:01
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Anahtar Kelimeler:
GübreMazot
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