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Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? 2021 mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi

21 Mart 2021 Pazar gününün önemli manşetlerinden Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

21 Mart 2021 Pazar 23:06
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? 2021 mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
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Mazot ve gübre destekleri çiftçiler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Böylelikle artan mazot fiyatları karşısında kârı gerileyen üreticilere mazotun belirli bir bölümü tarla dekarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilmektedir. Çiftçilere sağlanan destekleme ödemeleri çerçevesinde mazot ve gübre destekleri yürürlüğe girdiğinden bu yana üretimin artış gösterdiği görülmektedir.

Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre destekleri 2021 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik göstermektedir.

​ÜRÜNLER ​MAZOT (TL/da) ​GÜBRE (TL/da) ​TOPLAM DESTEK (TL/da)
​Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale ​19,00 ​8,00 ​27,00
​Çeltik, Kütlü Pamuk ​62,00 ​4,00 ​66,00
​Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek ​22,00 ​4,00 ​26,00
​Patates ​27,00 ​4,00 ​31,00
​Yağlık Ayçiçeği, Soya ​26,00 ​4,00 ​30,00
​Dane Mısır ​25,00 ​4,00 ​29,00
​Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık,Yem Bitkileri  ​17,00 ​4,00 ​21,00
​Zeytin ​15,00 ​4,00 ​19,00
​Diğer Ürünler ​15,00 ​4,00 ​​19,00
​Nadas ​8,00 ​8,00

 

Toprak Analizi Desteği (TL/Numune) 40 TL
​Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da) ​10 TL

 

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?

Mazot ve gübre destekleme ödemelerinin 2021 yılında ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Tarih netleştiğinde içeriğimizde yer vereceğiz.



Son Güncelleme: 21.03.2021 23:06
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Anahtar Kelimeler:
GübreMazot
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