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Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? 2020 mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi

Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi konusu gündeme geldiği günden bu yana okurlarımız tarafından merak edilmeye devam ediyor. Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelere 1 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizi inceleyerek öğrenebilirsiniz.

01 Eylül 2020 Salı 12:59
Mazot ve gübre desteği ne zaman ödeneceği belli oldu mu? 2020 mazot ve gübre destekleme ödeme takvimi
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Mazot ve gübre destekleri çiftçiler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Böylelikle artan mazot fiyatları karşısında kârı gerileyen üreticilere mazotun belirli bir bölümü tarla dekarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilmektedir. Çiftçilere sağlanan destekleme ödemeleri çerçevesinde mazot ve gübre destekleri yürürlüğe girdiğinden bu yana üretimin artış gösterdiği görülmektedir.

Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik göstermektedir.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalelerde dekar başına 15 TL, gübre desteği ise 23 TL,


Çeltik ve pamuk ekenlere 40 TL mazot, 8 TL gübre desteği olmak üzere dekar başına 48 TL,

Aspir, yağlık ayçiçeği ile soya fasulyesi ekenlere dekar başına 22 TL,

Dane mısır, patates, kanola, soğan, yaş ay, fındık ve yem bitkisi üretenlere ise dekar başına 18 TL destek verilmektedir.

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?

Mazot ve gübre destekleme ödemelerinin 2020 yılında ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Tarih netleştiğinde içeriğimizde yer vereceğiz.



Son Güncelleme: 01.09.2020 12:59
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Anahtar Kelimeler:
GübreMazot
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