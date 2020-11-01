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Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2020 mazot ve gübre destekleme miktarları

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? mazot ve gübre destekleme miktarları haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 01.11.2020 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

01 Kasım 2020 Pazar 15:58
Mazot ve gübre desteği ne kadar oldu? 2020 mazot ve gübre destekleme miktarları
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Mazot ve gübre destekleri çiftçiler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Böylelikle artan mazot fiyatları karşısında kârı gerileyen üreticilere mazotun belirli bir bölümü tarla dekarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilmektedir. Çiftçilere sağlanan destekleme ödemeleri çerçevesinde mazot ve gübre destekleri yürürlüğe girdiğinden bu yana üretimin artış gösterdiği görülmektedir.

Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik göstermektedir.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikalelerde dekar başına 15 TL, gübre desteği ise 23 TL,


Çeltik ve pamuk ekenlere 40 TL mazot, 8 TL gübre desteği olmak üzere dekar başına 48 TL,

Aspir, yağlık ayçiçeği ile soya fasulyesi ekenlere dekar başına 22 TL,

Dane mısır, patates, kanola, soğan, yaş ay, fındık ve yem bitkisi üretenlere ise dekar başına 18 TL destek verilmektedir.

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?

Mazot ve gübre destekleme ödemelerinin 2020 yılında ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Tarih netleştiğinde içeriğimizde yer vereceğiz.



Son Güncelleme: 01.11.2020 15:58
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Anahtar Kelimeler:
GübreMazot
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