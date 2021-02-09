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Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? 2021 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?

Birçok kişinin merak ettiği 9 Şubat 2021 Salı günü gündeme gelen Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak? konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 09-02-2021 tarihli haberimizde Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak? hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 22:57
Mazot ve gübre desteği nasıl alınır? 2021 Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?
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Mazot ve gübre destekleri çiftçiler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Böylelikle artan mazot fiyatları karşısında kârı gerileyen üreticilere mazotun belirli bir bölümü tarla dekarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilmektedir. Çiftçilere sağlanan destekleme ödemeleri çerçevesinde mazot ve gübre destekleri yürürlüğe girdiğinden bu yana üretimin artış gösterdiği görülmektedir.

Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik göstermektedir.

​ÜRÜNLER ​MAZOT (TL/da) ​GÜBRE (TL/da) ​TOPLAM DESTEK (TL/da)
​Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale ​19,00 ​8,00 ​27,00
​Çeltik, Kütlü Pamuk ​62,00 ​4,00 ​66,00
​Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek ​22,00 ​4,00 ​26,00
​Patates ​27,00 ​4,00 ​31,00
​Yağlık Ayçiçeği, Soya ​26,00 ​4,00 ​30,00
​Dane Mısır ​25,00 ​4,00 ​29,00
​Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık,Yem Bitkileri  ​17,00 ​4,00 ​21,00
​Zeytin ​15,00 ​4,00 ​19,00
​Diğer Ürünler ​15,00 ​4,00 ​​19,00
​Nadas ​8,00 ​8,00

 

Toprak Analizi Desteği (TL/Numune) 40 TL
​Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da) ​10 TL

 

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?

Mazot ve gübre destekleme ödemelerinin 2020 yılında ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Tarih netleştiğinde içeriğimizde yer vereceğiz.



Son Güncelleme: 09.02.2021 22:57
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Anahtar Kelimeler:
GübreMazot
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