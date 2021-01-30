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Mazot ve gübre desteği hangi illere verilecek? 2021 mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman?

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Mazot ve gübre desteği hangi illere verilecek? mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman? konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 30 Ocak 2021 Cumartesi'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:55
Mazot ve gübre desteği hangi illere verilecek? 2021 mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman?
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Mazot ve gübre destekleri çiftçiler için büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Böylelikle artan mazot fiyatları karşısında kârı gerileyen üreticilere mazotun belirli bir bölümü tarla dekarına göre Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilmektedir. Çiftçilere sağlanan destekleme ödemeleri çerçevesinde mazot ve gübre destekleri yürürlüğe girdiğinden bu yana üretimin artış gösterdiği görülmektedir.

Mazot ve gübre desteği

Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik göstermektedir.

​ÜRÜNLER ​MAZOT (TL/da) ​GÜBRE (TL/da) ​TOPLAM DESTEK (TL/da)
​Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale ​19,00 ​8,00 ​27,00
​Çeltik, Kütlü Pamuk ​62,00 ​4,00 ​66,00
​Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek ​22,00 ​4,00 ​26,00
​Patates ​27,00 ​4,00 ​31,00
​Yağlık Ayçiçeği, Soya ​26,00 ​4,00 ​30,00
​Dane Mısır ​25,00 ​4,00 ​29,00
​Kuru Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık,Yem Bitkileri  ​17,00 ​4,00 ​21,00
​Zeytin ​15,00 ​4,00 ​19,00
​Diğer Ürünler ​15,00 ​4,00 ​​19,00
​Nadas ​8,00 ​8,00

 

Toprak Analizi Desteği (TL/Numune) 40 TL
​Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği (TL/da) ​10 TL

 

Mazot ve gübre desteği ne zaman yatırılacak?

Mazot ve gübre destekleme ödemelerinin 2020 yılında ne zaman yatırılacağı merak edilmeye başlandı. Tarih netleştiğinde içeriğimizde yer vereceğiz.



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:55
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Anahtar Kelimeler:
GübreMazot
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