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Mazot gübre desteği neden yatmadı, ne zaman ödenecek?

Binlerce vatandaş tarafından merak edilen mazot gübre desteği ödeme tarihleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir açıklama yaptı. Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve ektikleri ürüne göre yapılacak olan ödemeler 5 Mart tarihinde başlamıştır.

17 Mart 2021 Çarşamba 14:21
Mazot gübre desteği neden yatmadı, ne zaman ödenecek?
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Binlerce vatandaş tarafından merak edilen mazot gübre desteği ödeme tarihleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir açıklama yaptı. Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 377 milyon TL desteğin yapılacağı mazot gübre desteği ödemeleri 5 Mart tarihi ile başlamıştır.  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir, vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve ektikleri ürüne göre yapılacağını söyledi. Bakanlık tarafından T.C. kimlik numaralarına göre ödenecek olan mazot gübre desteğinde Hububat-Baklagiller-Dane-Mısır kapsamında 254 milyon TL, yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL desteğin verileceği açıklanmıştır. Tarım Bakanlığı tarafından ödemeleri bu hafta içinde gerçekleşecektir. T.C. kimlik numarasının son hanesi ve Vergi Kimlik Numarasının (VKN) son hanesi 0 ve 2 olan vatandaşlara ödemeler 12 Mart saat 18:00’dan sonra gerçekleşecektir. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’den gelen açıklamada şu ifadeler yer almaktadır: “Hububat-Baklagiller-Dane-Mısır kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplam 376.743.190 TL destek ödemesini T.C kimlik numaralarına göre 12 Mart itibari ile ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun.” 

Mazot gübre desteği ödemeleri T.C kimlik numarasının son hanesine göre yapılmaktadır. bu duruma göre; T.C kimlik numarasının son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olanlara 5 Mart 2021 tarihinde saat 18:00’dan sonra, T.C kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 tarihinde saat 18:00’dan sonra ödemeler yapılacaktır.  



Son Güncelleme: 17.03.2021 14:21
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