Mazot gübre desteği 2021 ödemeleri ne zaman yapılacak, ne zaman verilecek?

Ülkemizde her yıl düzenli olarak çiftçilere mazot ve gübre yardımı yapılmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen yardımın bu yıl hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre yardımına ilişkin müjdeyi verdi. Bakan Pakdemirli, mazot ver gübre yardımlarının ekilen ürüne göre belirlenecek tarihlerde sırayla verileceğini duyurdu. Buna göre hububat, baklagil, Dane Mısır üreticilerine 154 milyon TL, yem bitkileri üreticilerine 376 milyon TL destek verilecek.

Söz konusu destek ödemeleri bu hafta içerisinde verilmeye başlayacak. Ödemeler TC Kimlik numaralarının son hanelerine göre sırayla yapılacak. Kimlik numarasının son haneleri 0 ve 2 olanların ödemeleri 12 Mart saat 18:00’den sonra gerçekleşecek.

Bu yıl toplamda 376.743.190 TL destek ödemesinin yapılacağı ve söz konusu desteklerle çiftçilerin özellikle pandemi nedeniyle yaşadıkları zorluklara karşı üretimlerini aksatmadan devam etmelerinin sağlanacağı bildirildi.

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri

Mazot ve gübre desteği ödemeleri TC. Kimlik numaralarının son hanelerine göre yapılmaya başlandı. Buna göre kimlik numaralarının son haneleri 8, 6, 4 olan kişiler ödemelerini 5 Mart tarihinde almıştı. Kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 ile bitenler ise ödemelerini 12 Mart Cuma yani bugün saat 18:00’dan sonra aldı.

Gübre desteklerine bu yıl %100 oranında zam yapıldı

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, bu yıl yapılan mazot ve gübre yardımlarının %100 oranında zam yapılarak ödenmesi nedeniyle teşekkür etti. Nihat Çelik açıklamasında katı-organik-organomineral gübre için dekar başında verilen 10 liralık desteğin 20 lira olduğunu ve bu zammın üreticileri sevindirdiğini ifade etti.