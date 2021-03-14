Mazot gübre desteği 2021 ne zaman ödemeye başlanacak?

Herkes tarafından 2021 yılı için gübre ve mazot desteğinin ne zaman verileceği merakla araştırılıyor. Herkesin beklediği süt desteği ödemeleri de vatandaşların hesaplarına yatıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'nde yer alan çiftçilere, bazı ürünler için mazotla birlikte sağlanan gübre destekleri de iki katına çıkarıldı. Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 2020 Ekim Kasım ayı süt desteği ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Bu müjdenin ardından artık gözler, mazot ve gübre desteğinin verileceği tarihe çevrildi. Herkes 2021 mazot ve gübre desteğinin ne zaman verileceğini merakla araştırılıyor.

Çiftçilerin günlerden beri merakla beklediği mazot ve gübre ödemelerine ilişkin ödeme tarihleri netlik kazandı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamalarda, çiftçilerin T.C. kimlik numaralarına göre ekilen ürün türüne de bağlı olarak verilen mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarih açıklığa kavuştu. Bunun yanı sıra Bakan Pakdemirli, resmi Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla 2020 yılının Ekim ve Kasım ayına ait süt desteği ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Bunlarla beraber çiftçiler 2021 yılı mazot ve gübre desteğinin ne zaman verileceğini merak ediyor.

Mazot ve Gübre desteği hangi tarihte verilecek?

Mazot ve Gübre destek ödemeleri çiftçilerin T.C. kimlik numaralarına göre banka hesaplarına yatacak. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapan Bakanlık, Hububat-Baklagil-Dane Mısır kapsamında 154 milyon TL, Yem bitkileri kapsamında ise 376 milyon TL destek sağlayacaklarını bildirdi. Tarım Bakanlığı, ödemeleri bu hafta içerisinde gerçekleştirecek. TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara ödemeler 12 Mart saat 18:00’dan sonra yapılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamalarda, Hububat-Baklagil-Dane Mısır desteği kapsamında 33.433 üreticimize 154.658.071 TL; Yem bitkileri desteği kapsamında 69.584 üreticimize 222.085.119 TL olmak üzere toplamda 376.743.190 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle başlanacağını ve bütün üreticilere hayırlı, ve bereketli çalışmalar dilediğini belirtti.

T.C. kimlik numarasına göre çiftçilere mazot ve gübre desteği ödemelerinin tarihleri!

Çiftçilere yapılacak olan mazot ve gübre desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplarına yatacaktır. Buna göre; TCKN son hanesi 8, 6, 4 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra, TCKN son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödemeleri gerçekleşecektir.

Çiftçilere Süt Desteği ödemeleri ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Süt desteği çerçevesinde 2020 yılının Ekim ve Kasım aylarına yönelik: 243.128 üreticiye, 424 milyon 194 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı. Destek ödemesinin 12 Mart 2021 Cuma günü saat 18.00’den sonra üreticilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.