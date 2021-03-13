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Mazot desteği 2021'de ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? Mazot desteğinin 2021 yılı miktarları

2021 yılının üretici ve çiftçiler için en merak edilen konusu, mazot desteğinin hangi zamanda yapılacağı oldu. Yapılan kabine toplantısının ardından yapılan açıklamada üreticilere ve çiftçilere yapılacak olan destek ücretinin arttırılacağı söylenmişti. Desteğin ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu.

13 Mart 2021 Cumartesi 16:04
Mazot desteği 2021'de ne kadar oldu ve ne zaman ödenecek? Mazot desteğinin 2021 yılı miktarları
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Resmi Gazete’de de açıklanması ile beraber gübre, mazot ve tarımsal destek ödemelerine yapılan artışın onaylandığı ve yürürlüğe girdiği resmiyet kazanmış oldu. Yapılan kabine toplantısı sonrası Cumhutbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çiftçiye beklediği haberi vermiş oldu. Üreticilere ve çiftçilere verilmesi planlanan tarımsal destek ödemesi için belirlenen rakam yaklaşık olarak 377 milyon TL olarak açıklandı.

 

Peki mazot için destek hangi tarihlerde verilecek?

Üretici ve çiftçi için yapılacak olan destek ödemesi T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine bağlı olarak 2 farklı tarihte verilecek. İlk verilme tarihi 5 Mart 2021 olan mazot destek ödemesi T.C. Kimlik Numarası 4,6 ve 8 ile biten vatandaşlara verildi. İkinci ödeme tarihi ise 12 Mart ve bu ödeme de T.C. Kimlik Numarası 0 ve 2 ile biten vatandaşlara saat 18.00’dan itibaren ödenecek.

 

Tarımsal destek ödemesi için belirlenen miktar ne oldu?

Yapılan açıklamada tarımsal destek için 2021 yılında 377 milyon TL ödeme yapılacağını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bütçenin 154 milyon TL’sinin 33 bin üreticiye Mısır, Hububat ve Baklagil için destek verileceğini, 222 milyon TL’sinin de 70 bin üreticiye yem bitkileri için destek olarak verileceğini dile getirdi.

 

Yapılacak mazot desteğinin 2021 yılı miktarları;

  • Zeytin – 15 TL
  • Fındık, Aspir, Kanola, Yaş Çay, Kuru Soğan – 17 TL
  • Yulaf, Çavdar, Arpa ve Buğday – 19 TL
  • Mercimek, Kuru Fasulye, Nohut – 22 TL
  • Mısır – 25 TL
  • Soya ve Yağlık Ayçiçeği – 26 TL
  • Patates – 27 TL
  • Kütlü Pamuk ve Çeltik – 62 TL
  • Diğer Ürünler için ise 15 TL fiyat belirlendi.


Son Güncelleme: 13.03.2021 16:04
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MazotDestek2021
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