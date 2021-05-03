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Mayıs 2021 TEFE TÜFE oranları

Kiracıların, Kamu çalışanlarının, sözleşmesini TEFE TÜFE'ye göre yapanların merakla beklediği oran bu sabah saat 10.00'da açıklandı. Mayıs TEFE TÜFE oranları ne oldu? Yeni TEFE TÜFE'ye göre memurlar ne kadar zam alacak? Mayıs ayı kira artış oranları ne oldu? İşte detaylar.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:03
Mayıs 2021 TEFE TÜFE oranları
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan mayıs enflasyonu vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Bu rakamlar memur maaşlarına gelebilecek olan zam oranları belirlerken aynı zamanda da kira artış oranlarını netleştiriyor. 

TÜİK tarafından açıklanan TEFE TÜFE rakamları ne oldu? Memur maaşlarına etki edecek rakama ulaşıldı mı? Tüm ayrıntılar haberimizin detayında yer alıyor.ü

Yurt İçi fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 35,17 artarken aylık bazda ise yüzde 4.34 olarak gerçekleşti. Nisan ayından bir önceki aya göre ise yüzde 4.34 Aralık ayına göre ise yüzde 12.91 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalama ise yüzde 19.14 olması dikkatlerden kaçmadı.

Sanayi endeksinde de gözle görülen bir artış meydana geldi. İmalat endeksi yüzde 38 artarken, madencilikte yüzde 27, elektrik gaz üretimi ve dağıtımında da artış yüzde 4,50 olarak gerçekleşti.

TÜFE ise yani Tüketici Fiyat Endeksi ise yıllık yüzde 17,14 olarak gerçekleşti. Memurların en çok merak ettği is e bu artışlardan sonra maaşların zam gelip gelmeyeceği oldu. 2021 yılının ilk dört ayında enflasyon artışı yüzde 5,45 olması ve ilk altı ayda yüzde 3'ü geçmesi durumunda geçilen miktar oranında memur maaşların zam yapılacak. 

Mayıs ayında sözleşmeye yenileyecek olan kiracılar ise yüzde 13.17 olarak zamlı kira ödemesi yapacak. Yeni oranlara göre. 




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:03
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Anahtar Kelimeler:
TEFETÜFE
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