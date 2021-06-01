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Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödeme tarihleri

Mayıs ayının nakdi ücret desteğinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İnternet üzerinden bu konuyla ilgili araştırmalar yapan vatandaşlar, nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağına dair bilgiler edinmek istiyor. 2021 Mayıs nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? İşte yanıtı...

01 Haziran 2021 Salı 21:43
Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödeme tarihleri
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Koronavirüs salgını döneminde devlet tarafından birçok destek vatandaşa sunuluyor. Bu desteklerden bir tanesi de nakdi ücret desteği. Pandeminin ilk gününden itibaren sunulan destek, Mayıs ayı itibariyle devam ediyor. Bu desteği alan vatandaşlar ise Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi.

Bilgin, Mayıs ayına ilişkin ödemelerin 8 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu. Yaptığı açıklamayla 8 Haziran tarihini işaret eden Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yapılacağını duyurdu. IBAN bilgileri eksik olan vatandaşlar ise PTT üzerinden ödemelerini alabilecek.


Son Güncelleme: 01.06.2021 21:43
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Nakdi ücret DesteğiMayıs Nakdi ücret Desteği
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