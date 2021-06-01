Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? Mayıs 2021 nakdi ücret desteği ödeme tarihleri

Koronavirüs salgını döneminde devlet tarafından birçok destek vatandaşa sunuluyor. Bu desteklerden bir tanesi de. Pandeminin ilk gününden itibaren sunulan destek, Mayıs ayı itibariyle devam ediyor. Bu desteği alan vatandaşlar ise Mayıs ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den açıklama geldi.

Bilgin, Mayıs ayına ilişkin ödemelerin 8 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu. Yaptığı açıklamayla 8 Haziran tarihini işaret eden Bilgin, ödemelerin banka hesaplarına yapılacağını duyurdu. IBAN bilgileri eksik olan vatandaşlar ise PTT üzerinden ödemelerini alabilecek.