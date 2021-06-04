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Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?

Koronavirüs salgını döneminde ekonomik sıkıntılar yaşayan iş yerlerine verilen kısa çalışma ödeneğinin Mayıs ayı ödemesinin ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Pandemi süresi boyunca her ay yatırılan kısa çalışma ödeneği hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalara bulundu. Peki Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? İşte detaylar…

04 Haziran 2021 Cuma 11:55
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
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Koronavirüs salgını döneminde maddi sıkıntılar yaşayan işletmeler için her ay kısa çalışma ödeneği yatırılmaktadır. 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılan kısa çalışma ödeneğinin Mayıs ayı ödemesinin ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kısa çalışma ödeneği hakkında açıklamalarda bulundu. 

Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa çalışma ödeneği, pandemi döneminde ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden dolayı haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması ya da süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. İşyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan zamanlar için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde verilen kısa çalışma ödeneği PTT Bank aracılığıyla işçilere ulaşmaktadır. 

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatırılacak?

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri olmayan ya da hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 4 Haziran Cuma günü hesaplara yatacağını açıkladı. 

Kısa çalışma ödeneği sorgulamak için tıklayınız. 

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 1 Nisan tarihinde yürürlüğe giren kısa çalışma ödeneği karara göre; İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, kanunun ek 2. maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 18 Şubat 2021 tarihli 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan süreden sonra başlamak üzere 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. 


Son Güncelleme: 04.06.2021 11:55
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