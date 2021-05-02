İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Mayıs 2021 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları

2 Mayıs 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Mayıs 2 Pazar günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

02 Mayıs 2021 Pazar 13:12
Mayıs 2021 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
Takip Et:

Türkiye'de 1  haziranda başlayan normal hayata dönüş sürecinde ekonomik düzeyde düzenlemeler adına bazı destek paketleri planlandı. Konut kredisinden taşıt kredisine kadar birçok alanda fırsatlar sunmaya yönelik adımlar atıldı. Vatandaşlar ev sahibi fırsatı olma şansını yakaladı. Konut kredilerine olan ilginin bu kadar fazla olması konut satışlarında rekor kırılmasına neden oldu.

En düşük faiz oranları

Yaşanılan pandemi süreciyle birliikte faiz oranlarında düşüşler yaşandı. Kamu bankalarının da başını çektiği ayrıca katılım bankaları ve özel bankaların da katılımıyla birlikte başta 0 konutlarda ve ikinci el konutlarda kredi almak isteyen vatandaşlara dair düşük faizler verilmesine başlandı.

Kamu bankalarının faiz oranları şu şekilde oldu. Konut alımlarında 120 aya kadar vade sunan kamu bankaları kampanyanın da dahil olduğu fırsatlarla konutlarda Halkbank %1,65 Ziraat Bankası %1,65 arası faiz oranı sunuyor.

Diğer bir seçenek katılım bankaları

 Ziraat Katılım Bankaları vatandaşlara başka bir seçenek olarak konut kredilerinde %1,70 faiz oranıyla diğer kamu bankalarının yanında başka bir fırsat olarak görülüyor. Bunun yanında Türkiye Finans Katılım bankası tarafından %1,76 faiz oranıyla destek vermekte, Kuveyt Türk Katılım ise %1,64 faiz oranıyla imkan sunmaktadır.

Diğer bir seçenek özel bankalar

Başta uygun kredi oranları veren ING Bank %1,34 faiz oranıyla, Akbank %1,39 faiz oranıyla, İş Bankası ise %1,40 faiz oranı ile vatandaşlara finansman fırsatı sunuyor.




Son Güncelleme: 02.05.2021 13:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ihtiyaç KredisiKonut KredisiTaşıt KredisiBanka Faiz Oranları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi? Engelliler ve evde bakım maaşı alanlar ikramiye alabilecek mi?
Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?
Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Kalekim halka arz hisse fiyatı ne kadar olacak?
Tam kapanmada Elektrik, doğal gaz faturaları ertelendi mi?
Tam kapanmada Elektrik, doğal gaz faturaları ertelendi mi?
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 TL pandemi yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi ailelere 1.100 TL pandemi yardım ödemesi başvurusu nasıl yapılır?
KOSGEB destek programı başvuruları ne zaman başlayacak? KOSGEB destek programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?
KOSGEB destek programı başvuruları ne zaman başlayacak? KOSGEB destek programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

Popüler Haberler

Mayıs 2021 En uygun faiz veren banka faiz oranları ve şartları
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman yer aldığı dizi ve film yapımları
Acemi Anneler dizisinin Sevda'sı Begüm Topçu'nun hayat hikayesi!
Acemi Anneler dizisi Kemal karakteri kimdir? Berk Bakioğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer nerelidir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 62. bölüm izle tek parça! Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm kesintisiz izle
Acemi Anneler dizisi Hayat karakterini kim canlandırıyor? Cansın Yılmaz kimdir?
Galatasaray sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu, başvuru şartları ve whatsapp iletişim numarası
Beşiktaş sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
Covid-19 Koronavirüs PCR test ücreti ne kadar? 2021
Boşanma dilekçeleri nerelere teslim edilir? 2021 Boşanma dilekçesi ücretleri
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman hakkında bilgiler
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
ÖSYM Online YKS sınavı başvuru nasıl yapılır?
Çalışan annelere devlet tarafından verilen haklar nelerdir? 2021
Acemi Anneler Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia (Arzu Yanardağ) kimdir?
Kardeşlerim 11. bölüm izle tek parça! Kardeşlerim son bölüm kesintisiz izle
Google haritalar mekan ve mağaza ekleme nasıl olur? 2021 Google maps mağaza ekleme
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.