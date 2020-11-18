Mavi Black friday indirimleri olacak mı? Mavi kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Bu sene 27 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan Black Cuma kapsamında ünlü markalar oldukça büyük indirimlere imza atıyorlar. Bu günde büyük markalar %80’e kadar indirim yapabiliyorlar. Bu kadar büyük indirimlerin yapıldığı mağazalarda izdihamlar yaşanabiliyor ve insanlar birbirleri ile tartışma yaşayabiliyorlar.

Mavi Mağazasında İndirim Olacak mı?

Mavi intenet mağazasında %25 oranında net indirim geçtiğimiz sene 23 Kasım ile 27 Kasım tarihleri arasında uygulanmıştı. Bu sene için de Black Cuma indirimleri 27 Kasım ile 1 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanabilir.

Mavi Mağazasından Alışveriş Yapılırken Neye Dikkat Edilmeli?

Mavi online mağazasından yapılan indirimler sonrasında geçen sene stoklar çok hızlı bir süre içerisinde tükenmişti. Bu yüzden alışveriş yaparken hızlı davranılması gerekiyor.

Diğer yandan yeni koleksiyon ürünleri yanında eski koleksiyon ürünleri de satılmaktadır. Eski koleksiyon ürünleri arasından da beğeneceğiniz ürünler olabilir.

Mavi Mağazasında Geçerli En Güzel İndirimler Nasıl Bulunur?

Tüm bunlara ek olarak online olarak satın alınan ürünlerin kargolamaları, Black Cuma yoğunluğundan kaynaklı olarak gecikebilir. Bu yüzden siparişler konusunda aceleci olmamanız gerekiyor.

Mavi intenet sayfasına e-bülten bölümüne kayıt olunması alıcılar için iyi olmaktadır. Güncel indirimlerden anında haberdar olabilmek için bu yöntem çok etkilidir. Ayrıca intenete özel indirim kodları da bu bölüm üzerinden girilebilmekte ve alışverişlerde ek indirimler elde edilebilmektedir.

Black Cuma dışında Mavi Mağazasında İndirim Oluyor mu?

Mavi mağazasında modası geçmeyen ve kaliteli ürünler sezon sonlarında %50’ye varan indirimler ile satılıyor. Babalar günü, Anneler günü, Sevgililer günü, Yılbaşı ya da Bayram gibi özel günlerde de indirimler yapılıyor.

Mavi Mağazasına Benzer İndirimler Başka Nerelerde Oluyor?

Mavi mağazasının indirimlerine benzer indirimler Morhipo Black Sale, Trendyol Sihirli Günler, Boyner ve Koton Black Cuma indirimleri yapılıyor.

Mavi Jeans 100 TL ve üzerine ücretsiz kargo fırsatı sunuyor ve %5 kartuş indirimi veriyor. 40 senelik deneyimle çalışmalarına devam eden Mavi, küresel moda dünyasında söz sahibi bir marka olarak karşımıza çıkıyor. Black Cuma’de %25 indirim fırsatı alıcılarını bekliyor.