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Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı? Matriks halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Matriks borsada ne zaman işlem görmeye başlayacak? Herkes tarafından Matriks veri terminallerinin halka arz sonuçları ve ne zaman borsada işlem göreceği araştırılıyor. İşte Matriks'İn borsada işlem göreceği tarih...

06 Nisan 2021 Salı 13:30
Matriks halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
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Herkes tarafından  merakla araştırılan konular arasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan halka arz işleminden sonra 30-31 Mart tarihlerinde talep toplama işlemini tamamlayan Matriks'in borsada ne zaman işlem göreceği merak ediliyor. Vatandaşlar Matriks’in ne zaman işlem göreceğini ve halka arzın açıklanıp açıklanmadığını merakla araştırıyorlar.

Finansal teknoloji şirketi Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. 30-31 Mart tarihlerinde talep toplananan Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

Matriks ne zaman işlem görmeye başlayacak?

30-31 Mart 2021 tarihleri arasında toplanan Matriks’in halka arzında, pay başına düşen satış fiyatı 28 Türk Lirası olarak belirlendi. Matriks’in halka arzında, 7 milyon 419 milyon 980 TL nominal değerli sermayenin %38,05’ine karşılık gelen paylar halka açıklanacak. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada, bankacılık ve finans alanlarında faaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara yönelik veri, analiz, haber, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilmekte. Bu firmaların altyapılarına yönelik ihtiyaçlarına yönelik yazılım üretimi de yapan Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri Anonim Şirketi, halka arz edilmesinin ardından artık borsada işlem görmeye başlayacak.

Matriks halka arz sonucu ne?

Borsa İstanbul'da gerçekleşen halka arz talep toplama sürecinde eşit dağıtım ile 11 lot dağıtıldığı öğrenildi. Matriks halka arz talep toplama sürecinde 308 TL ve üzeri yatırım yapan tüm yatırımcıların halka arza katıldığı kabul edildi. Matriks halka arzı kapsamında 7.419.157 adet pay satıldı. Borsa İstanbul’un yaptığı açıklamalardaki verilerde, Matriks halka arz toplamda 689 bin 426 adet yatırımcı katılım sağladı. Matriks’in ne zaman Borsa’da işlem göreceğine dair Borsa İstanbul tarafından açıklama yapılması bekleniyor.



Son Güncelleme: 06.04.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
MatriksMatriks Halka ArzBorsa İstanbul
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