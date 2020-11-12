Matrah artırımı ne demektir, anlamı nedir? 2020 Vergi affı ve yapılandırmada matrah artırımı çıkacak mı?

2020 yılında Matrah arttırma yapılacak mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer almaktadır. Peki matrah artırımı nedir?

Matrah Artırımı Nedir?

Matrah vergi tutarının belirlenmesinde kullanılan kazancın vergisini belirleyen ve kazançtan gelirin çıkarılması ile bulunan rakama denmektedir. Matrah artırımı, ek vergi ödeme yoluyla uygulama biçimidir. Ek vergi ödenesi ile incelenmeme durumu ortaya çıkar bu bir nevi sigorta sayılmaktadır.

Matrah artırımı yapan kişiler vergilerini artırarak öder ve vergisi hesaplanırken belli bir rakamın üzerinde hesaplanır hesaplama yapılırken ürünün cinsi de önem taşır. Matrah artırımından vergi mükellefleri faydalanır. Bu kişiler Gelir ve kurumlar vergi ve stopaj mükellefleri ve katma değer vergisi mükellefidir.

Matrah Artırımı Yapılacak mı?

Matarh artırımı yapılmasına ilişkin düzenlenen torba yasanın yakın zamanda uygulamaya geçmesi hedefleniyor.