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Mart 2021 İBB bursu ne zaman hesaplara yatacak? İBB bursu ikinci ödemeleri ne zaman yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sağladığı bursun ilk taksiti 1200 TL olarak Aralık ayında öğrencilerin hesaplarına yatmıştı. Geçen sene ikinci taksit Şubat ayında, üçüncü taksit ise Mayısıs ayında öğrencilere ulaştırılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bursun ikinci taksitinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Tüm detaylar haberimizde.

21 Şubat 2021 Pazar 02:22
Mart 2021 İBB bursu ne zaman hesaplara yatacak? İBB bursu ikinci ödemeleri ne zaman yapılacak?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine sağladığı burs imkanı tüm öğrencileri sevindirmişti. Bursun ilk taksiti öğrencilerin eline ulaştı. İkinci bursun ne zaman verileceği ise merak edilmeye başlandı. 

İkinci burs ne zaman yatacak?

Genç üniversiteli bursunu kazanan öğrencilere, ilk burs Aralık ayında 1200 TL olarak yatmıştı. Bunun ardından ikinci bursun ne zaman yatacağı da merak konusu oldu. Fakat İBB tarafından bu konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene 2.taksit Şubat ve 3.taksit  Mayısıs aylarında verilen burslar için bu sene de aynı tarihlerde ödeme yapılması bekleniyor. 

Burs ücreti

Toplamda 30 bin öğrenciye verilecek olan burs, öğrencinin ihtiyacı olma ve aile durumuna göre belirlenmekte. Bir öğrenciye ise toplamda 3.200 Tl bir yılda verilmekte. Bu miktar 3 e bölünerek ve farklı 3 ayda olmak üzere öğrencilere tahsis edilecek.



Son Güncelleme: 21.02.2021 02:22
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Anahtar Kelimeler:
IbbBurs
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