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Marketlerde yeni dönem! Naylon poşetin yerini kese kağıtları alıyor

Mecliste kabul edilen yeni çevre düzenlemeleri teklifleri içerisinde yer alan bir kanun teklifi gereği marketlerde naylon poşet dönemi sona eriyor. Ücretsiz olarak verilen ince poşetlerin yerine tüketiciler kese kağıdı ambalajı kullanacaklar.

25 Aralık 2020 Cuma 11:32
Marketlerde yeni dönem! Naylon poşetin yerini kese kağıtları alıyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de sunulan ve çevre düzenlemeleri kapsamını içeren yeni kanun teklifi ile birlikte marketlerde tüketiciler için yeni bir dönem başlıyor. Son alınan kararla birlikte marketlerde geçilen ücretli poşet uygulamasından sonra, market içerisinde verilen ücretsiz poşetlerin yerini yeni kanuna göre kese kağıtları alacak. Ayrıca, intenet alışverişlerinde de poşetler ücrete tabi tutulacak.

Tasarruf tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan ücretli poşet sisteminde yüzde 80'lere varan bir azalma yaşanmasıyla birlikte Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılan yeni bir çalışmayla sıfır atık hedeflenerek depozitolu olarak piyasada yer alan ürünlerin tüketimi sonrası iade işlemlerine alınması ve öncesinde verilen depozito bedellerinin geri ödenmesine dayalı sistem devreye girecek.

MARKETLERDE KESE KAĞIDI DÖNEMİ

Marketlerde uygulamaya alınan ücretli poşet sistemi sonrası alınan yeni bir kararda ise ücretsiz olarak verilen tek kullanımlık poşetlerde bir artış yaşanmaya başladı. Bunu önlemek adına alınan yeni kararda ise yönetmelikte yapılan değişiklikle beraber tüketicilere kese kağıdı veya kağıt torbaların kullanma zorunluluğu getirilecek.

İNTERNET ALIŞVERİŞLERİNDE ÜCRETLİ POŞET!

Çıkarılacak olan yeni yasayla birlikte intenet alış verişlerine poşetler ücrete tabi tutulacak. Müşteriler yaptıkları alışveriş sonrası poşetin ücretli olduğuna dair bir uyarı aldıktan sonra ödemelerine 25 kuruş daha ekleyerek alışverişlerini tamamlayacaklar. Söz konusu karar aykırı davranılması halinde ise işletmelere 3 bin lira ile 30 bin lira arası idari para cezası kesilecek.



Son Güncelleme: 25.12.2020 11:32
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