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Market poşetlerine zam mı geliyor?

Market poşetleri bir süredir ücret karşılığında satılıyor. 2021 yılına girmeye sayılı günler kala bu ücretin zamlanıp zamlanmayacağı merak konusu oldu.

22 Aralık 2020 Salı 00:01
Market poşetlerine zam mı geliyor?
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Plastik Poşet Belirleme Komitesini bir araya getirdi. Komitenin yaptığı toplantıda plastik poşet ücretleri ile alakalı görüşmeler yapıldı.

Toplantı hem plastik poşet üreticileri hem de perakendeciler vardı. Toplantı sonucunda plastik poşet fiyatlarına zam yapılmaması karar verildi. Bu karar doğrultusunda yeni yılda plastik poşet fiyatlarında bir değişiklik olmayacak ve fiyat aynı kalacak. Toplantı sonucu alınan kararda hem tüketicilerin hem de üreticilerin korunması hedefleniyor.

Toplantı sonrasında PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu açıklamada bulundu. Bu toplantıya PAGEV olarak katılım sağladıklarını ileten Eroğlu, poşet fiyatlarının değişmemesi yönünde karar alındığını açıkladı.

Yavuz Eroğlu konuşmasında, geçen yıl hazineye giden poşet fiyat oranlarından bahsetti. Bu oranın 15 kuruştan 18 kuruşa çıktığını söyleyen Eroğlu marketlerin payının ise 10 kuruştan 7 kuruşa düştüğünü söyledi. Bunun yanı sıra tüketicinin ödediği miktarın aynı olduğunu da iletti. Konuşmasında bu anlattıklarının doğrultusunda 2021 yılında plastik poşet fiyatlarında artış olmayacağını söyledi

Yavuz Eroğlu'nun cümleleri tam olarak şöyleydi :

"Geçen yıl Hazine'ye giden 15 kuruş 18 kuruşa çıkmış marketlerin aldığı pay ise 10 kuruştan 7 kuruşa düşerek tüketicinin ödediği 25 kuruş sabit kalmıştı. Dolayısıyla bizlerin talebi; satış noktalarındaki, tüketiciye yönelik plastik poşet fiyatlarının 2021 yılında da artırılmaması yönünde oldu. Bu şekliyle Hazine'ye giden 18 kuruş artacak, ancak vatandaşın ödediği 25 kuruş artmayacak. Böylece çevre için yapılan bir uygulamada, satış noktalarının eskiden bedel almadan verdiği poşetlerden ekstra bir katkı almasının da önüne geçilmiş oldu.” dedi

Bu açıklamalarla plastik poşetlerin üzerinden fazladan katkı alınma durumunun da önüne geçilmiş olduğunu belirtti. Yavuz Eroğlu sözlerinde bu yılı içindeki  maliye değerlendirme oranının 9.1 olduğunu, 2021 yılında plastik poşet fiyatlarında bir değişiklik olmadığı takdirde belirtilen bu bedelden 19.6 kuruşu hazineye aktarılacağını, 5.4’lük oranın ise perakende satış noktalarında kalacağını iletti



Son Güncelleme: 22.12.2020 00:01
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