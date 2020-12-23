Market poşet fiyatlarına zam var mı, artacak mı?

Çevre kirliliğinin azaltılması amacı ile Türkiye genelinde market ve bakkal poşetlerinin ücretli satılması kararı alınmıştı. Poşetlerin ücretli satımı 01.01.2019’da başladı. O tarihten bugüne değin poşet alımlarında 25 kuruş ücret ödüyor. Peki 2021 yılında poşet fiyatlarında artış olacak mı?

2021 yılında poşet ücretlerinde artış olacak mı?

2019 yılında poşet kullanımında yüzde 80 düşüş!

17 Aralık 2020 tarihinde toplanan Plastik Poşet Komisyonu, poşet ücretlerinekonusu ile ilgili kararını verdi. Toplantı sonrası komisyon, poşet fiyatlarında artış olmayacağını, fiyatların sabit kalarak eskisi gibi 25 kuruş olacağını duyurdu. Ayrıca açıklamada hiçbir kuruluşun poşet ücreti olarak 25 kuruştan fazla ücret alamayacağını da bildirdi.

Poşetlerin ücretli olarak satılması kararı sonrası 2019 yılı içinde poşet kullanım oranında %80 düşüş olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu karar sayesinde 180 bin ton plastiğin de doğaya atılmasının önüne geçildi.