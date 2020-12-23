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Market poşet fiyatlarına zam var mı, artacak mı?

Yeni yıla az bir süre kala poşet fiyatlarında artış olacağı söylemleri de ortaya atıldı. Peki 2021’de poşet fiyatlarında artış olacak mı? Poşetler ne kadara satılacak? Bütün detaylar haberimizde!

23 Aralık 2020 Çarşamba 19:02
Market poşet fiyatlarına zam var mı, artacak mı?
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Çevre kirliliğinin azaltılması amacı ile Türkiye genelinde market ve bakkal poşetlerinin ücretli satılması kararı alınmıştı. Poşetlerin ücretli satımı 01.01.2019’da başladı. O tarihten bugüne değin poşet alımlarında 25 kuruş ücret ödüyor. Peki 2021 yılında poşet fiyatlarında artış olacak mı?

 2021 yılında poşet ücretlerinde artış olacak mı?

  17 Aralık 2020 tarihinde toplanan Plastik Poşet Komisyonu, poşet ücretlerine zam konusu ile ilgili kararını verdi. Toplantı sonrası komisyon, poşet fiyatlarında artış olmayacağını, fiyatların sabit kalarak eskisi gibi 25 kuruş olacağını duyurdu. Ayrıca açıklamada hiçbir kuruluşun poşet ücreti olarak 25 kuruştan fazla ücret alamayacağını da bildirdi.

2019 yılında poşet kullanımında yüzde 80 düşüş!

 Poşetlerin ücretli olarak satılması kararı sonrası 2019 yılı içinde poşet kullanım oranında %80 düşüş olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu karar sayesinde 180 bin ton plastiğin de doğaya atılmasının önüne geçildi.



Son Güncelleme: 23.12.2020 19:02
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Anahtar Kelimeler:
MarketPoşetFiyatZam
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