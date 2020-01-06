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Mantar yetiştiriciliği için hibe ve devlet destekleri nelerdir? KOSGEB Mantar Yetiştiriciliği hibe desteği şartları

Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyen kişiler mantar yetiştiriciliği için hibe ve devlet destekleri nelerdir sorusunun yanıtını arıyor. KOSGEB mantar yetiştiriciliği için hibe desteği vermektedir ve bu destekten yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekir.

06 Ocak 2020 Pazartesi 20:37
Mantar yetiştiriciliği için hibe ve devlet destekleri nelerdir? KOSGEB Mantar Yetiştiriciliği hibe desteği şartları
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KOSGEB ve TKDK mantar yetiştiriciliğini desteklemek için hibe ödemesi yapmaktadır. Mantar yetiştiriciliği yapmak isteyen kişiler KOSGEB veya TKDK’nın desteklerinden yararlanabilir. Bu destekler ülkemizdeki mantar yetiştiriciliğini daha da artırmak ve kırsal kalkınmayı sağlamak için yapılmaktadır.

KOSGEB Mantar Yetiştiriciliği Hibe Şartları Nelerdir?

- 18 Yaşından büyük olmak

- Türk vatandaşı olmak

- KOSGEB tarafından verilen 32 saatlik girişimcilik derslerini başarı ile tamamlayarak sertifika almış olmak

- İşletmenin KOSGEB eğitiminden 1 sene sonra kurulmuş olması

- işletmeye yapılan ödemelerin faturalandırılması

- KOSGEB’in projeyi onaylaması

- KOSGEB’den daha önce hibe almamış olmak

Mantar Yetiştiriciliği İçin Gereken Malzemeler

- Sisleme makinesi

- Dijital kantar

- Havalandırma sistemi

- Klima

- Işık sistemi

- Termometre

- Polen filtreli maske

- Su basımı için su motoru

KOSGEB Mantar Yetiştiriciliği İçin Gereken Belgeler

- Nüfus cüzdanı

- işletmenin vergi levhası

- İşletmenin imza sirküleri

- Gıda üretim ruhsatı

- İşletmenin ruhsatı

- İşletmenin son 2 seneye ait gelir tablosu ve bilançosu

- Mal beyanı

- İmzalanmış ve KOSGEB tarafından hazırlanan taahhütname

- Kalite belgesi

- İTÜ belgesi

- İş planı

- Vergi beyannamesi

- kişinin SGK bilgileri

- Anonim şirketler için hazirun cetveli

- E-KOBİ ve beyanname kayıt belgesi

KOSGEB Mantar Yetiştiriciliği Hibe Desteği Ne Kadardır?

Mantar yetiştiriciliği hibe desteği 50 bin TL olarak verilmektedir. Hibe olarak verilen miktarın geri ödemesi istenmemektedir. İşletmenin yaptığı harcamaya göre hibenin miktarı da değişmektedir. Hibeler 100 bin TL’ye kadar krediye çıkabilmektedir.

KOSGEB Mantar Yetiştiriciliği Hibe Kredi Desteği Türleri

- Geleneksel girişimci hibe desteği 60 bin TL

- İleri girişimci kredisi kapsamında 360 bin TL’ye kadar kredi sağlanmaktadır.

- Sermaye şirketi hibe kredisinde en fazla 10 bin TL’lik kredi verilmektedir.

- Orta yüksek teknolojik donanımlı hibe kredisi en fazla 200 bin TL olarak verilmektedir.

KOSGEB Mantar Yetiştiriciliği Başvurusu

KOSGEB’in 32 saatlik eğitim programını başarı ile geçen kişiler, eğitimin bitmesinden itibaren 1 sene içerisinde https://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden mantar yetiştiriciliği hibe desteği için başvuru yapabilir.

TKDK Mantar Yetiştiriciliği Hibe Desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, harcamaların yarısı kadar hibe desteği vermektedir. IPARD 2 programına göre bu hibelerden yararlanmak isteyen kişilerin ilanları takip etmesi gerekmektedir.

TKDK’nın Mantar Yetiştiriciliği Hibesi Hangi İllerde Verilmektedir?

- Aydın

- Afyonkarahisar

- Ardahan

- Ağrı

- Ankara

- Aksaray

- Amasya

- Denizli

- Balıkesir

- Çorum

- Burdur

- Çankırı

- Bursa

- Çanakkale

- Isparta

- Diyarbakır

- Hatay

- Elazığ

- Giresun

- Erzincan

- Erzurum

- Malatya

- Kahramanmaraş

- Kütahya

- Karaman

- Konya

- Kars

- Kastamonu

- Samsun

- Manisa

- Ordu

- Mardin

- Nevşehir

- Mersin

- Muş

- Yozgat

- Sivas

- Van

- Şanlıurfa

- Uşak

- Tokat

- Trabzon

Mantar Yetiştiriciliği İçin Kredi Veren Bankalar

- Ziraat Bankası

- Vakıfbank

- Türkiye Ekonomi Bankası

- Denizbank

- Şekerbank

- Türkiye İş Bankası

- Odeabank

- Halkbank

Ziraat Bankası Mantar Yetiştiriciliği Kredi Desteği

Ziraat Bankası mantar yetiştiriciliği yapmak isteyen kişilere 750 bin TL’ye kadar kredi desteği sağlamaktadır. Bu destekler bitkisel üretim kredisi kapsamında verilmektedir. Bu kredi için %4 faiz oranı uygulanmaktadır.


Son Güncelleme: 06.01.2020 20:37
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