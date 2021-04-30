Mansur Yavaş'tan memurlara ikramiye müjdesi geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak görev yapan memur ve sözleşmeli memurlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ikramiye müjdesi geldi.

Belediye Başkanı Yavaş, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde Büyükşehir bünyesinde görev yapan memur ve sözleşmeli memurlara bin 326 TL bayram ikramiyesi ödeyeceklerini duyurdu.

Yavaş'tan memurlara bayram ikramiyesi müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu ve sayıları 3 bin 746 olan memur ve sözleşmeli memurlara Ramazan Bayramı öncesinde bin 326'şar TL bayram ikramiyesi ödeceyeceklerini, memurlar ödenecek toplam tutarın ise 4 milyon 611 bin 852 lira olduğunu açıkladı.