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Mansur Yavaş’tan flaş ‘asgari ücret’ hamlesi

Son dönemde vatandaşın en çok merak ettiğini konu, asgari ücrete yapılacak olan zam. Bu konuyla ilgili, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan flaş bir hamle geldi. Mansur Yavaş, belediye bünyesinde çalışan personellerin maaşının, 2021 yılı itibariyle en az 3100 TL olacağını açıkladı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 22:00
Mansur Yavaş’tan flaş ‘asgari ücret’ hamlesi
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Asgari ücrete yapılacak olan zam, herkes tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş yaptığı açıklamayla, 2021 yılında belediye bünyesinde çalışan personellerin en az 3100 TL maaş alacağı söyledi. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Mansur Yavaş, belediye bünyesinde çalışan tüm personellere, emekleri için teşekkür etti.



Son Güncelleme: 26.12.2020 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Mansur YavaşAsgari ücretAnkara Büyükşehir Belediyesi
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