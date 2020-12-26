Mansur Yavaş’tan flaş ‘asgari ücret’ hamlesi

e yapılacak olan zam, herkes tarafından merak ediliyor. Asgari ücret ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Konuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bir açıklama yaptı. Mansur Yavaş yaptığı açıklamayla, 2021 yılında belediye bünyesinde çalışan personellerin en az 3100 TL maaş alacağı söyledi. Sosyal medya hesabından haberi duyuran Mansur Yavaş, belediye bünyesinde çalışan tüm personellere, emekleri için teşekkür etti.